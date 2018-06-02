РЕПОРТАЖ: Гуляют все, или "Добро пожаловать" на 36 языках

Центр Гродно на несколько дней превратился в одну большую праздничную площадку. Город в 12-й раз принимает Республиканский фестиваль национальных культур. Десятки сцен, более 40 различных мероприятий - фестиваль позиционируется как праздник для прогулок, где каждый найдет себе развлечение по вкусу. Наполнен он музыкой, танцами, национальными угощениями, открытиями, культурными событиями, играми и развлечениями. Во второй день, 2 июня, начали работу и национальные подворья - та самая изюминка фестиваля. На 19 подворьях 36 национальностей, проживающих в Беларуси, знакомят гостей со своей культурой и традициями. Оптимальный маршрут на фестивале - постараться обойти и увидеть все. Самое интересное постараются показать вам корреспонденты БЕЛТА.

Фестиваль проводится в Гродно раз в два года. Однако теперь у всех гостей города независимо от времени визита появится возможность окунуться в атмосферу уникального праздника. Второй день символично начался с открытия культурного центра "Фестивальный" в одном из исторических зданий в Гродно.

Здесь разместились сразу несколько знаковых объектов. Один из них - музей, посвященный фестивалю. "За годы своей истории фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни города, появились свои символы, предметы, фотографии, передающие атмосферу праздника, его антураж. Музей не статичный, он будет пополняться регулярно", - отметил на церемонии открытия центра заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Кстати, именно на открытии в музей были переданы новые экспонаты - представители китайской делегации вручили центру элементы традиционной живописи и каллиграфии. Музей "живой" - множество интерактивных элементов помогут гостям прочувствовать праздник.

Открылась в центре и необычная экспозиция, посвященная истории города. Краевед Игорь Лапеха в течение 10 лет создавал макет центральной части города, где можно увидеть как существующие постройки, так и утраченные архитектурные жемчужины. Размещены здесь сотни зданий, экскурсия занимает около получаса.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко

Культурный центр "Фестивальный"

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович

Окунуться в музыку и танцы фестиваля также теперь можно круглый год. В парке им. Жилибера открылась механическая диорама. Здесь 12 фигурок-кукол в национальных костюмах под музыку кружатся в танце. Работать диорама будет каждый день.

Началось же путешествие по национальным дворикам с белорусского подворья. Оно в этом году разместилось на площади Ленина, с особенностями региональной культуры здесь знакомят представители всех областей страны. Кстати, символический старт второму дню фестиваля дал флешмоб. Сотни участников и зрителей в танце обняли Беларусь - всю площадь.

"Этот большой праздник - символ дружбы и национального единства. Все проживающие в Беларуси национальности сохранили свои традиции и передают их из поколения в поколение, обогащая и белорусскую культуру. Фестиваль нам показывает, как важно ценить свои корни, любить свою землю, с уважением и вниманием относиться к друг другу, обычаям и традициям других народов", - отметил министр культуры Юрий Бондарь. Он подчеркнул, что фестиваль национальных культур наилучшим образом подчеркивает готовность белорусов жить в мире и согласии, отмечать общие праздники.

В первый день фестиваля участие в гуляниях приняли около 120 тыс. человек. Во второй, судя по заполненным улицам и подворьям, количество гостей будет не меньшим.

Собрал город и гостей из-за рубежа. По данным турфирм, только в рамках безвизового режима, действующего в Гродно и Гродненском районе, на выходные в регион через пункты пропуска собирались въехать свыше 40 туристических автобусов - 2-2,5 тыс. иностранцев. Специально под фестиваль, например, приехала группа туристов из Норвегии. Среди них Магне Версланд, руководитель турфирмы из пригорода Осло.

"У нас есть свой фотоклуб, который посещает уроженка Гродно. Она много рассказывала о городе, о необычном празднике. Безвизовый режим позволил организовать поездку. Впечатления? Я очень хотел увидеть страны бывшего Советского Союза. Был удивлен, насколько Гродно европейский город, нам нравится все: архитектура, люди, прием", - рассказал Магне Версланд. Впечатлений, по его словам, столько, что он уже начал планировать повторную поездку.

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