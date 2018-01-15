РЕПОРТАЖ: Как из простой глины в Ивенце делают эффектные вещи

Гончарное дело - визитная карточка городского поселка Ивенец в Воложинском районе. Здесь практически каждый школьник умеет делать керамические сувениры. В Ивенце уже более 60 лет работает завод художественной керамики, основанный из объединения гончарных мастерских. Небольшую экскурсию по старейшему предприятию для корреспондентов БЕЛТА провел директор ОАО "Ивенецкий завод художественной керамики" Алексей Минтель.

Во времена Советского Союза завод был большим предприятием, его продукция поставлялась по всей территории СССР. С развалом страны ситуация принципиально изменилась, утратились наработанные связи. В 1999 году белорусское предприятие было акционировано, инвестор вложил средства в модернизацию производства, и завод стал работать в новых условиях.

Ассортимент традиционно составляют кашпо, цветочные горшки и вазы. Но современные условия стимулируют производителей предлагать покупателю новые изделия, которые позволяют расширить круг партнеров, рынки сбыта.

Сегодня на заводе работают 40 человек. Силами этого коллектива обеспечиваются заказы покупателей из Беларуси и России, где сложились давние контакты. Хотя на российском рынке художественной керамики в последнее время произошло заметное оживление, конкуренция стала намного жестче. И это также является стимулом для развития ассортимента на предприятии в Ивенце.

Если говорить об основной продукции - кашпо, то ивенецкие мастера буквально сейчас выпустили обновленную линейку - одноцветные горшки, хотя традиционные изделия завода - красочные, рисованные. Директор предприятия считает, что такая продукция найдет своего покупателя. Как потенциальный покупатель, делюсь впечатлениями - одноцветные с рельефными рисунками цветочные кашпо смотрятся стильно.

В последние три года каталог изделий Ивенецкого завода пополнили керамические сувениры. Такая продукция составляет сегодня до 30% всего объема выпуска. В основном это копилки и подсвечники.

Если копилки для российского рынка уже не интересны, их поставляют только в белорусскую торговую сеть, то керамические подсвечники пользуются спросом и у нас, и у соседей.

Небольшой объем продукции составляют изделия для ландшафтного дизайна. Спрос на такие кашпо сезонный.

Есть на предприятии и гончарное производство. Мастер Валерий Лаппо работает здесь уже лет 30. До сих пор из под его рук выходят закрытые вазы - горшки, как их классифицируют по специальной терминологии. Мастер разминает кусок глины, запускает гончарный круг и на наших глазах за 7-8 минут создает горшочек.

Некоторое время был спрос на гончарные изделия с "изъяном" - небольшой дефект на горшке ценится как свидетельство ручной работы. Однако сегодня покупатель все же выбирает безупречно выточенную вазу либо же выполненную под старину. Вазы, сделанные вручную, по сравнению с изделиями массового производства минимум втрое дороже. Спрос на них ограниченный, но довольно устойчивый.

Ассортиментный ряд продукции Ивенецкого завода художественной керамики широкий, ведь изделия разнятся по форме, цвету, размеру. В среднем за сутки пресс штампует 600 кашпо. Весь же процесс производства керамического изделия от начала до поставки на склад занимает 2,5-3 недели.

Технологический процесс простой, рассказывает Алексей Минтель. Сначала глина размалывается в специальных мельницах в течение пяти часов, потом при постоянном давлении фильтруется в течение 14-16 часов. После промина получается масса, из которой прессом штампуют изделия. Такой полуфабрикат вручную декорируется, сушится, после чего его расписывают, глазуруют.

В завершение кашпо и вазы обжигаются в специальной печи в течение 8 часов при температуре 1050 градусов.

На предприятии заверяют, что могут выполнить любой каприз заказчика, любое изделие по его эскизам. Просчитывается стоимость материалов, работы, и, если покупателя устраивает цена, такое изделие может быть изготовлено в единственном экземпляре. Цена, безусловно, будет отличаться от стоимости массовой продукции в разы. К слову, обычное кашпо в магазине стоит в пределах Br4-6.

Чаще всего на завод обращаются за изготовлением панно: традиционно такие сувениры заказывают по случаю юбилейных дат. Либо же вазу в подарок украшают надписью, адресованной конкретному человеку.

На предприятии хранятся образцы интересных нестандартных изделий: сувенирные горшочки для предприятия "Гефест" или каска работника МЧС.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-