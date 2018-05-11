РЕПОРТАЖ: Как лиссабонская евродеревня болела за фаворитов "Евровидения"

Во время евронедели традиционно проходят мероприятия для всех поклонников конкурса в евродеревне. Большая площадка со сценой, на которой выступают как участники "Евровидения", так и местные исполнители в течение всего времени проведения шоу, становится местом притяжения особенно в самые напряженные вечера: полуфиналов и финала. Поболеть за своих фаворитов собираются тысячи фанатов. И корреспонденты БЕЛТА вечером 10 мая к ним примкнули, чтобы увидеть эмоциональные бури в лиссабонской евродеревне.

В столице Португалии евродеревня разместилась на Торговой площади. Найти ее очень легко, учитывая, что звуки музыки слышны издалека. Огромная территория площади огорожена, ограждение сплошь заполнено изображением символики конкурса. А по периметру установлены флаги 43 стран-участниц конкурса. Именно столько делегаций приехало в Лиссабон в эти майские дни, чтобы поспорить за право занять первенство на музыкальном Олимпе.

Днем в евродеревне не многолюдно, но вечерами здесь тот еще масштаб. Так было и в день второго полуфинала. На огромных экранах идет прямая трансляция шоу из "Алтис-Арены" и поклонники конкурса предпочитают смотреть его здесь, нежели у домашнего телевизора. Вместе и радость утраивается, и неудачу легче пережить.

Люди на территории евродеревни собираются заранее. Конкурс начинается в 20.00 по местному времени, но уже в 18.00 тут тысячи поклонников самых разных возрастов: и седовласые, и совсем малыши, с флагами, символикой и без. Не говоря уж о представительстве разных стран, ведь Лиссабон - туристическая конфетка, один из самых старых городов мира. Впрочем, за волнительными страстями незаметно стемнело.

Не будем вдаваться в подробности, отметим лишь, что на выход ведущих, их шутки в евродеревне столь бурно реагируют, что наверняка до "Алтис Арены" доходят эти волны. Кстати, девиз конкурса "Все на борт!", и к их числу по итогам полуфинала присоединились еще десять артистов.

Второй полуфинал открыл норвежский артист белорусского происхождения Александр Рыбак. Обаятельный Саша со скрипочкой и заводными танцами по душе пришедшим. Ему подпевают и танцуют, даже невидимый мяч пинают так же, как Рыбак анимационный на экране. А уж когда его объявили в финале, радость была бурной.

Если бы замеряли уровень шума во время объявления очередного финалиста, наверное, в передовиках оказались бы Венгрия и Молдова. Брутального Расмуссена из Дании показали за минуту до объявления финалистом собранным, но едва название страны прозвучало, что произошло с Расмуссеном. И что с его болельщиками в евродеревне произошло. Они и поют как Расмуссен, и шагают как викинги.

Австралийской артистке Джессике Маубой нужно держать уже заданную высокую планку предыдущими представителями страны. Ее проход в финал также принимается на ура. К слову, первой из финалистов ведущие объявили Сербию. Это не значит, что она первая в десятке финалистов, ведь объявление в полуфиналах происходит разбросанно. Но по шквалу эмоций можно это предполагать.

Хотя и объявление Швеции не уступает по силе ответной реакции предыдущим странам.

Песню демонического Melovinа петь, пожалуй, умеют все поклонники, ведь часть текста незамысловата: о-о-о, е-е-е. Ее и поют.

Пауза после объявления Словении заполняется не только ожиданием, но и выкриками-предположениями, кто же замкнет десятку. Итак, Нидерланды!

Все на борту, как говорится. В дорогу за хрустальным микрофоном.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-