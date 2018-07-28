РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси создают кино о судьбе народного поэта Янки Купалы

Снимать байопик о песняре начали со сцены одного из его снов. Дождь, и поэт видит себя со стороны четырехлетним, восьмилетним и наконец 13-летним подростком, прыгающим с кладки в озеро. Режиссер-постановщик Владимир Янковский признается, что в фильме будет много связанных с водой съемок. Впрочем, это один из немногих секретов, который он открыл журналистам, приехавшим на съемочную площадку в Смолевичский район.

Режиссер категоричен. Это первое и последнее интервью, которое он даст до конца съемок фильма. Владимир Янковский ожидает очень пристального внимания, особенно со стороны биографов, ученых. Для него, снявшего за свою жизнь 14 фильмов и сериалов, 700 клипов, историческая драма о Янке Купале - самый главный проект.

Съемочная группа, так же, как и режиссер, настроена на качественную и вдумчивую работу. Делают около десятка дублей для того, чтобы снять первую сцену. Только после этого настает черед для кинотрадиции, когда о штатив камеры разбивают тарелку с именами и автографами участников съемочной группы. Осколки разбирают на память.

В первый съемочный день на площадке работают юные актеры Лоран Луцков, Ефим Цуба и Тимур Недзведь. Они играют Купалу в четыре года, семь-восемь и тринадцать лет соответственно.

В кино ребята не новички. По словам Владимира Янковского, рисковать в таком серьезном проекте не стали и выбрали ребят, которые успели приобрести некоторый опыт в кино. К напряженному ритму на съемочной площадке им не привыкать.

При этом режиссер пока не готов говорить о том, кто сыграет взрослого поэта. "Очень серьезный выбор и очень большой кастинг. Не хочу ошибиться", - подчеркнул он. Известно только, что предстоит выбрать тех, кто сыграет Купалу в возрасте 20-50 лет и в последние годы его жизни. Перед тем как приступить непосредственно к съемкам, команда Янковского тщательно изучила биографию народного песняра. "У нас есть великолепные консультанты. Мы опираемся на факты. Но что касается личной жизни Купалы - остались только письма и какие-то воспоминания современников. Поэтому где-то мы себе позволяем фантазию, чтобы зрителю было интересно отследить биографию великого человека. Параллельно мы хотим показать историю развития страны", - отметил режиссер.

Съемки будут проходить в Вильнюсе, Москве, Санкт-Петербурге, но в основном - в Минске и под Минском. Завершить планируется в мае следующего года. Монтаж будет вестись параллельно. Закончить кинопроект, которому присвоен статус национального фильма, рассчитывают к августу.

Светлана Савко,

Фото Оксаны Манчук,

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