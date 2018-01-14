РЕПОРТАЖ: Куда "Цари" идут, туда счастье несут

"Добры вечар, шчодры вечар" - кто не слышал эту песню и не знает о Колядах! Однако на территории Беларуси эта традиция удивительно многолика и, порой, принимает причудливые формы. Один такой особенный обряд включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Речь идет об обряде "Цари", который из поколения в поколение передается в агрогородке Семежево Копыльского района Минской области.

Если верить воспоминаниям местных старожилов, он сложился еще в ХVIII веке. В Семежево квартировал не то полк, не то отряд русской армии. На Щедрый вечер солдаты ходили по домам, поздравляли хозяев и развлекали их сценками из популярной тогда на территории Беларуси драмы "Царь Максимилиан", за что получали угощение. Когда войска покинули эти места, жители переняли забаву, но переиначили драму на свой лад. Костюмы колядовщиков внешне напоминают военную форму: белые брюки и сорочки, семежевские пояса, повязанные крест-накрест на груди поверх цветастого платка, на ногах - сапоги, на головах - высокие бумажные цилиндры с разноцветными лентами. Появились и традиционные народные персонажи. Обряд не исчез даже в советские годы, когда был под запретом. И сегодня бравые молодцы-холостяки, как некогда их деды и прадеды, ходят по улицам родной деревни, заглядывая в дома, где их ждут. Как "царские особы" колядуют, корреспонденты БЕЛТА наблюдали вечером 13 января непосредственно на месте событий.

В центре агрогородка уже толпятся зрители. Собрались, пожалуй, все жители окрестных домов, а также гости, прибывшие специально на праздник. Заглядываем в "гримерку" в местной библиотеке - 7 так называемых царей уже в сборе и при параде. Тут и самый главный Максимилиан, и Иван Грозный, и Задонский. А выделяющийся на их фоне алым халатом и меховой шапкой - Мамай. Все красавцы молодые. С ними не дядька Черномор, а другие персонажи: Дед с Бабой, Мехоноша и Лекарь. А Музыкант уже вовсю народ развлекает на улице.

"И кто у вас тут главный?" - спрашиваю. "Командует строем Лекарь, но вообще руководителя у нас нет", - отвечают ребята. И это самое удивительное и ценное во всем предстоящем действе. "Цари" - не театрализованное представление художественного коллектива. Перед нами сидят самые настоящие носители народной традиции - местного обряда, который стал брендом района. Все парни - местные жители, кто-то еще учится, кто-то работает. Некоторые уже в седьмой раз колядуют в таком образе, для кого-то это дебют.

"Конечно, некоторые из молодежи покидают родные места, - отмечает директор Семежевского дома культуры и досуга Татьяна Шауро. - Но в агрогородке 1246 жителей, найти молодых хлопцев можно, тем более, что обряд знают практически все. Многие и сами просятся. Бывало, идут по улице "цари", а за ними школьники бегут и хвастаются, что через 2-3 года тоже будут "царями". Кто Максимилианом хочет быть, кто другим персонажем".

Главного у "царей", действительно, нет, а вот Татьяну Шауро в некотором смысле можно назвать их худруком. Муж Татьяны в свое время приложил немало сил, чтобы возродить обряд. А сейчас супруга продолжает его дело. Разумеется, вместе со всеми жителями.

Способствует этому и немалое внимание научного сообщества, СМИ. Из года в год на старый Новый год в Семежево приезжают ученые из Беларуси, России и других стран, журналисты. Вот и в этот раз на празднике работает сразу несколько съемочных групп, а также десятки фотокамер туристов запечатлевают почти каждый момент действа. Что особенно приятно, приехали свои туристы - из Минска. "Мы с мужем недавно были в Камбодже. А потом как-то задумались: в другие страны путешествуем, а много ли о своей Родине знаем? - объясняет свой интерес молодая девушка Катерина Пресняк. - Нашли информацию в интернете, удивились, что у нас такое чудо есть. Сели на машину и приехали".

Пока "цари" готовятся к выходу, на площадке возле Дома культуры народ развлекают творческие коллективы. И даже те, кто никогда не замечал в себе талантов к танцам, охотно приплясывают и притопывают в такт веселым песням. Другие же прогуливаются по ярмарке, разглядывают и покупают творения местных мастеров и учениц единственного в Беларуси районного центра ткачества. Гадают на желание, на суженого по народным обычаям.

Или греются у щедрых хозяюшек, которые выставили на территории свои палатки с угощениями - блинами, пирогами, колбасами, чаями и прочими напитками. Традиционную кутью здесь тоже можно попробовать. Все приготовлено по домашним рецептам, включая "прысмаки", которые предлагают работницы столовой местного сельхозпредприятия.

"В Семежево этот праздник всегда очень ждут, и каждый житель хочет быть причастным к нему", - говорит Наталья Сапронова, которая за 11 лет уже стала считать агрогородок родным. На праздник она напекла пирогов и кексов, чтобы предложить их на ярмарке. Да и двое ее сыновей в "царях" ходят. Правда, в младшей группе.

Именно так обряд и сохраняется - благодаря преемственности поколений. Пока главные маски выполняют свои обязанности на царствовании, для них подрастает смена. Группа, в основном, из старшеклассников, примеряет те же роли и в аналогичных костюмах, также ходит по домам вечером 13 января, разыгрывая сцены из "Царей".

"Это большая помощь, ведь в Семежево 24 улицы. Тут и двум отрядам за вечер не управиться", - подмечает директор Копыльского районного центра традиционной культуры Галина Гурло.

И вот показывается долгожданная колонна ряженых, впереди которой метлой расчищает путь "царям" Бабка. Следом Максимилиан, Мамай и остальные, чеканя шаг, под гармонь Музыканта и команды Лекаря, маршируют по улице. Замыкает шествие Дед с Мехоношей, чья сумка пока пуста. Но это ненадолго.

За колонной следуют толпы любопытствующих, среди прочих пристраивается рядом и марширует старшеклассник. Внезапно парень разворачивается и на камеру своей подруги говорит: "It's a wonderful celebration, isn't it?" Оказывается, это группа ребят из минской СШ №138 под руководством учителя английского языка приехала специально задокументировать обряд, чтобы снять о нем видеофильм на английском языке. "Это будет творческий проект, который мы хотим сначала подать на внутришкольный конкурс научно-исследовательских работ, а, может, дойдем с ней и до республиканского, - поясняет завуч школы Татьяна Гуща, сопровождающая группу. - Вообще, мы бы хотели с помощью своей работы показать, что подобные вещи, особенно обряд, который включен в список мирового наследия ЮНЕСКО, необходимо вносить в школьные учебники по разным предметам: истории, белорусской литературе, другим".

"Направо!" - командует Лекарь. И "цари" сворачивают к одному из домов. Если в прежние времена для щедрования они выбирали жилища девиц на выданье, то теперь первыми ряженых встречают те, кто заранее их пригласил. Чаще всего это старшее поколение Семежево, которые верят, что если "цари" зашли в дом, то принесли на весь год счастье и благополучие не только хозяину, но и всему его роду. Потому и одаривают таких колядовщиков щедро.

"За кого вы меня почитаете - за короля немецкого или за султана турецкого?" - вопрошает хозяев дома самый статный "царь". Так начинается примерно 10-минутное представление на русском и белорусском языках (а больше - на трасянке), в котором присутствуют строевые песни, шутливые поговорки, битва на мечах между Мамаем и Максимилианом, который отказался платить дань, лечение потерпевшего поражение азиатского правителя, советы "ученого" Лекаря.

"В моей семье в прошлом году произошло пополнение, - объясняет хозяин Николай Кулик, который сам некогда переехал в Семежево из Гомельской области. - Хотел познакомить новых членов с местными обычаями, культурным наследием". Мужчина и его родные подготовились - в мешок колядовщиков попадает большой каравай и прочие "прысмаки".

А дальше "цари" следуют на свет в окнах. В таких домах их ждут и им рады. "Вы, ребята, здесь? - Здесь! - Огонь в Кремлях есть? - Есть? - Што там відаць? - Дом. - Чый ён? - Гаспадароў! - Рады яны нам? - Рады! - Як рады? - Як добрым сябрам" - после такой переклички отряд с песней движется дальше.

Особенно веселит народ "Лекар - габургскі аптэкар": "Я лячу як сам хачу: балячкі выразаю, скулячкі ўстаўляю, мёртвых уваскрашаю, а жывых у яму пхаю".

Вот такие советы дает он больным: "Калі баліць галава, трэба абрыць дагала, намазаць рэдзькай - і хай будзе як барабан турэцкі!", "Калі баліць селязёнка, трэба паслаць да харошай дзяўчонкі!", "Калі ные сэрца, трэба намазаць пад носам перца", "Калі баляць пяткі, трэба наварыць мяткі. Сем разоў дубінай абвесці, а потым хвораму стаканчык гарэлкі паднесці".

Когда агрогородок укутывает тьма, "цари" поджигают факелы и освещают ими свой путь.

Раз за разом, отыгрывая одни и те же сцены, "цари" не выходят из образа, наоборот, будто сильнее с ним срастаются.

Восьмой час вечера. Съемочные группы и большинство туристов уже распрощались с колядовщиками, а "цари" только входят во вкус и с изрядно потяжелевшим мешком съестного продолжают свой путь по улицам Семежево. "Могут и до позднего вечера ходить, - говорит Татьяна Шауро. - А потом, как издавна водится, соберутся с девчатами в доме и будут за столом праздновать старый Новый год. Для того ведь и колядуют".

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-