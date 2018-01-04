РЕПОРТАЖ: Минский колледж имени Глинки: к 95-летию со славной историей и большими планами

Если бы в аудиториях Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки решили установить памятные таблички "Здесь учился известный белорусский исполнитель…", свободных, наверное, не осталось бы. В 2019 году одно из старейших учебных музыкальных заведений отметит 95 лет, и за это время оно стало начальной ступенькой на профессиональном пути многих артистов. О дне вчерашнем и нынешнем учебного заведения корреспондентам БЕЛТА рассказал директор колледжа Владимир Черников, подкрепив свое повествование некоторыми архивными материалами и экскурсией по учебному корпусу и новому общежитию.

"Минскому музыкальному техникуму, основанному в 1924 году, повезло в том смысле, что как в заведении, находящемся в столице республики, в нем работали лучшие силы. И развивался он достаточно динамично. Педагогический состав техникума был разный: работали выпускники Санкт-Петербургской, Московской консерваторий, белорусские музыканты. Первым директором стал скрипач, дирижер Аркадий Бессмертный, впоследствии возглавивший симфонический оркестр техникума, который через некоторое время стал основой для создания симфонического оркестра Белорусского радио, а затем симфонического оркестра Белорусской государственной филармонии. Получается, что наш техникум дал начало филармоническому коллективу. Опять же у нас в конце 30-х годов прошлого века была открыта оперная студия, на основе которой позже был создан Национальный академический оперный театр, чем мы очень гордимся. Когда состоялся первый и второй выпуск специалистов Минского музыкального техникума, встал вопрос о создании в стране полного цикла системы музыкального образования - от начального до высшего. Тогда и была открыта Белорусская государственная консерватория, коллектив которой составили педагоги и выпускники нашего техникума", - рассказал Владимир Михайлович о первых годах работы учебного заведения.

Тема именитых выпускников - отдельный разговор и предмет гордости. Известная оперная певица народная артистка СССР Лариса Александровская - выпускница Минского музыкального техникума. Народный артист СССР Иосиф Жинович не только окончил техникум, но и преподавал в нем, создал цимбальный ансамбль, оркестр, а музыканты этих коллективов вошли затем в состав оркестра белорусских народных инструментов.

В техникуме сразу возникла очень сильная музыковедческая и композиторская школа. Его выпускниками являются, например, автор государственного гимна Нестор Соколовский, Анатолий Богатырев, Владимир Оловников. Дипломы выпускников Минского музыкального техникума также у Эдуарда Ханка, Эдуарда Зарицкого, Михаила Финберга, Виктора Вуячича, Якова Науменко, Олега Мельникова. Среди выпускников колледжа - современные деятели искусств Виктор Бабарикин, Илья Сильчуков, Владимир Громов, Надежда Кучер.

К слову, разносторонние и сильные педагогические кадры - традиция, которая не прервалась и сегодня. В колледже, который уже шесть десятилетий (с 1957 года) носит имя знаменитого русского композитора Михаила Глинки, коллектив главным образом состоит из выпускников Белорусской государственной академии музыки, но есть и выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Смешение педагогических стилей обогащает, позволяет учащимся увидеть разницу и взять самое хорошее и от одной, и от другой школы, считает Владимир Черников.

Половина преподавателей колледжа имеют высшую педагогическую категорию. Среди преподавателей - заслуженные деятели культуры Беларуси. Все педагоги достаточно опытные. Многие из них выступают как солисты на главных сценах страны: в оперном театре, в филармонии, что является сильным воспитательным моментом. "Когда ученики видят, что наставник может не только рассказать в классе, как надо, но и выйти на сцену и показать, то это работает. Даже то, что дети могут прочитать на афишах имена своих преподавателей, для них большой стимул. По статистике, доля наших выпускников, поступающих в академию музыки, - самая высокая, они в начале списка", - рассказал директор колледжа.

Число учащихся в колледже составляет 330 человек, а педагогов - 190. Занятия индивидуальные, и спрос с каждого ученика высокий. Как правило, в колледж поступают мотивированные, увлеченные молодые люди. В 2017 году треть учащихся колледжа участвовали в международных и республиканских конкурсах и заняли призовые места. Есть учащиеся, являющиеся стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены также коллективы колледжа.

"Подготовка поступающих к нам во все времена разная. Но точно могу сказать, что дети менее талантливыми не стали. Они другие, может, меньше читают, но информации получают гораздо больше. А тяга к ремеслу, желание обретать знания и умения, на мой взгляд, какими были, такими и остались. Если ребенок увлечен музыкой, он будет заниматься, несмотря на современные соблазны. И успевать по программе общеобразовательной школы, и на спорт время найдет", - считает Владимир Михайлович.

Получить образование в колледже имени М.И. Глинки можно по большому числу направлений: представлена практически вся партитура симфонического оркестра, а также дирижирование (академический и народный хор), фортепиано, весь спектр народных инструментов: баян, аккордеон, цимбалы, балалайка, домра, гитара. Учат в колледже искусству эстрады, музыковедению и академическому пению.

К слову, специальность "академическое пение" в последнее время все более интересна для поступающих. В 2017 году, например, на 10 мест было подано 24 заявления.

По мнению Владимира Черникова, стимулируют интерес к этой специальности новые телепередачи, такие как "Большая опера", и конкурсы для вокалистов. Минский международный Рождественский оперный форум популяризирует этот вид искусства, охватывает все более широкую публику. Кроме того, владея техникой академического вокала, исполнителю несложно перейти к эстрадному пению, в то время как эстрадному певцу трудно переключиться на оперу.

Колледж ведет активную деятельность по организации конкурсов и концертов. Это очень мощный профориентационный момент, отметил Владимир Черников.

"Организуя проекты, а на данный момент таких 14 по разным специальностям, мы стараемся выдвинуть их за рамки колледжа. Проводим открытые конкурсы, привлекаем детей из музыкальных школ, причем в последние три-четыре года все чаще участниками становятся не только учащиеся столичных школ, но и из других регионов. Один из таких конкурсов - "Струны Орфея". Конкурсов для камерных ансамблей не так много, а камерных конкурсов для детей и вовсе, кроме этого, не проводится. В начале марта состоится I Открытый фестиваль-конкурс концертмейстерского мастерства среди детей, и это тоже новация, потому что в музыкальной школе как такового концертмейстерского класса нет, дети в основном занимаются на своем инструменте, но при этом интерес к искусству аккомпанемента есть. Готовимся принять первый оркестровый конкурс "Оркестрино". Мероприятие такого плана давно не проводилось и встречено с энтузиазмом. Конкурс для хоров "Вясновы спеў" уже проходил несколько раз, участниками его становились хоры и солисты из разных регионов Беларуси, а в прошлом году был детский хор из Ульяновска. На базе колледжа проходит также музыкально-теоретическая олимпиада для юных музыковедов", - рассказал Владимир Михайлович.

Известен колледж и фестивальной деятельностью. Совместно с академией музыки проводит фестиваль "Спявай, мая сталіца!" на филармонической сцене. В финальном концерте участвуют около 500 человек.

Заняты учащиеся колледжа в проектах столичных театров и музеев, когда представлению предшествует музыковедческая или музыкальная программа. Тесно сотрудничает колледж с посольством Румынии, российским диппредставительством, проводились мероприятия совместно с посольством Японии.

Еще один проект - "К вершинам мастерства" - международный. В Минск по приглашению колледжа приезжают специалисты из Германии, Польши, Нидерландов и других стран, которые в течение недели проводят мастер-классы с хором и оркестром. Итогом является выступление учащихся колледжа с коллективами. Такие мастер-классы позволяют познакомиться с опытом других школ.

В колледже действуют симфонический, духовой, белорусский народный, русский народный, эстрадный, камерный оркестры и пять хоров (концертный, хор пианистов и музыковедов, хор вокалистов, "Концертино" и народный). Есть ансамбль скрипачей, а ансамбль цимбалистов "Золотая струна" - уже бренд. Коллектив работает много лет, хотя состав его ежегодно обновляется, он дает постоянные концерты, выступает и на сцене филармонии.

Одно из старейших музыкальных учебных заведений Беларуси известно за ее пределами, и учиться сюда едут не только белорусы, но и россияне, казахи, есть учащийся из Китая. Все нуждающиеся в жилье обеспечиваются общежитием. Современное десятиэтажное здание, которое открыто в марте 2016 года, находится в 88 шагах от корпуса колледжа. Как пошутил Владимир Михайлович, длину пути как-то подсчитали из-за частых опозданий на занятия учащихся, живущих именно в общежитии.

Впрочем, неудивительно, что из комнат общежития молодым людям не хочется спешить. Здесь очень уютно. Общежитие состоит из двух- и трехместных комнат, объединенных в блочную систему, а также из двухъярусных пятикомнатных блоков. Все блоки имеют кухни, оборудованные электрическими плитами и холодильниками. В общежитии есть буфет и прачечная. Кроме того, оборудовано девять комнат для учебных занятий, куда закуплено восемь роялей мировых брендов Petrof, Yamaha, Steinway & Sons.

Одна из комнат - музыкальная гостиная с инкрустированным роялем. Здесь проводится один из проектов колледжа - "Встречи в музыкальной гостиной".

Программы для большого числа зрителей проходят в концертном зале колледжа на 400 мест. В нем хорошая акустика, что немаловажно как для артиста, так и для зрителя.

Есть еще один концертный зал - Гобеленовый. Это переоборудованный холл, просторное и светлое помещение с хорошей акустикой. Название залу дал размещенный в нем гобелен-триптих "Музыка" известного советского и белорусского художника-монументалиста Александра Кищенко. Музыка представлена в ее основных формах: фольклор - юноша со свирелью, высокое, классическое искусство - девушка с арфой, а образ в центре композиции - призывная музыка битв и революций. Внушительное полотно (размером 23 м на 2,8 м и весом 100 кг) внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Гобелен был создан специально для колледжа, нынешнее здание которого построено в 1974 году. Тогда же у корпуса появилась и статуя Орфея (скульптор Валентин Занкович).

В преддверии юбилея в колледже есть задумка выпуска издания, в котором был бы собран ценный опыт педагогов. Это очень важно, когда наработанное за долгие годы востребовано следующими поколениями музыкантов. В планах и энциклопедическое издание, где можно было бы найти информацию обо всех именитых людях, чья жизнь и деятельность связана с колледжем им. М.И. Глинки в Минске. Есть и инициатива по созданию музейной экспозиции колледжа. Белорусская музыкальная школа известна за пределами страны, и подобные проекты, прославляющие вклад достойных личностей, будут содействовать ее дальнейшей популяризации, подытожил Владимир Черников.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-