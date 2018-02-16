РЕПОРТАЖ: Особые приметы участника "Евровидения-2018": красивый голос, сильная песня и харизма

Каким должен быть представитель Беларуси на "Евровидении-2018", ведущие шоу финала отбора Тео и Ольга Рыжикова объявят в прямом телеэфире. Разыскивается тот, чьи особые приметы: красивый голос, сильная песня и наличие харизмы. Соответствовать условиям поиска намерены десять исполнителей, но хрустальное евровизийное сердце как путевка на международный конкурс достанется лишь одному из них. Корреспонденты БЕЛТА побывали на генеральной репетиции шоу, которое поздно вечером телезрители смогут увидеть на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", в онлайн-режиме на сайте медиахолдинга tvr.by, или услышать в прямой трансляции на радиостанции "Радиус FM".

Шоу, конечно, нужно смотреть. Есть на что. Нет-нет, речь не о зрелищах. В этот раз практически никто не задействовал декораций, лишь самая юная участница Lexy Weaver (Александра Ткач) использует небольшую рамку с прозрачным полотном, но и это смотрится неброско. Акцент всех номеров - сами исполнители и графика сцены.

Вот и первые же артисты, а это группа Adagio, начинают исполнение вне пределов сцены. Кстати, музыканты поют на белорусском языке, и их лирическая композиция "Ты і я" звучит очень красиво.

Еще одна белорусскоязычная песня у группы Shuma. "Хмаркі" завораживают необычностью исполнения и неземной энергией. Магический голос вокалистки в сочетании с особыми танцевальными движениями и бело-красной графикой не оставляет безучастным.

Кстати, следящие за "Евровидением" годами эксперты склоняются к тому, что на этом конкурсе представителям стран стоит петь на своем языке. Такого мнения придерживается, в частности, главный редактор популярного русскоязычного ресурса о "Евровидении", который существует уже 17-й год, музыкальный эксперт Андрей Михеев. Белорусы в этом смысле не исключение, считает он. В первую очередь потому, что артист должен чувствовать себя на сцене свободно, исполнять песню естественно, а не вымучивать английский текст. Слова песни по большому счету не имеют значения, она должна быть легкой, ложиться на слух, убежден гость национального отбора. На финальное шоу в Беларусь Андрей Михеев приезжает уже не в первый раз и высоко отзывается об уровне организации.

В этот раз финал национального отбора на "Евровидение" стильный. Практически все номера в черно-бело-красном оформлении. Разноцветье в графике использует Гюнешь, чтобы ярче представить историю, о которой песня "I Won't Cry", и Кирилл Гуд. Рассказывая о композиции Гюнешь, шведский автор Тим Норелл не скрывал своего удовольствия от того, как певица доносит ее публике. А ведь попытки найти достойную вокалистку в Швеции для ее исполнения не увенчались успехом. "Чтобы песня звучала, нужна была сильная певица, и, услышав Гюнешь, я понял, что такую нашел", - поделился композитор.

Удивит номером Napoli. На сцене Ольга Шиманская размножится: три исполнительницы сразу в одинаковых образах поют поочередно и далеко не сразу понятно, где же настоящая Ольга. Журналистам певица рассказала, что в песне "Chasing Rushes" она дерзкая и правдивая, поет о том, что знает.

Группа "Радиоволна" - не лидеры опросов. И все же команда обращает на себя внимание лирической песней "Subway Lines". Влад Чижиков шутит, что у команды нет группы фанов, которые бы писали в соцсетях: "Радиоволна" - красавчики!". "Но на конкурс, мы, может, пришли в том числе и за тем, чтобы они появились", - улыбается Влад.

А вот у хрупкой и нежной Александры Ткач официальная группа фанатов есть. Появилась недавно - и в студии Белтелерадиокомпании, и у своих телеэкранов юную артистку будут горячо поддерживать много друзей.

Выступят на отборе также Alen Hit, Анастасия Малашкевич, Alekseev. Выступление украинского артиста самое эффектное при всей статичности номера. Захватывает с первых мгновений.

Выступление украинского артиста самое эффектное при всей статичности номера. Захватывает с первых мгновений.

Хрустальное евровизиное сердце победителю отбора совсем скоро в прямом эфире вручит группа NaviBand. Артем Лукьяненко и Ксения Жук год назад стояли на этой сцене, и кому, как не им, напутствовать представителя страны на новом "Евровидении"?

Анна ЗОЛОТКО,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-