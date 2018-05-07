РЕПОРТАЖ: Под небом голубым по синей дорожке: "Евровидению-2018" дан старт

Традиционная дорожка, с которой начинается старт международного конкурса песни "Евровидение", в этом году трансформировалась в синюю: хозяева шоу, а принимает его Лиссабон, таким образом поддержали морскую тему "Все на борт!". Дорожкой была устлана набережная в историческом районе Белен, по ней, делясь с журналистами и фанами эмоциями, прошли 43 участника "Евровидения-2018". Корреспонденты БЕЛТА наблюдали за происходящим на синей дорожке под лиссабонским небом голубым.

Артисты шли вдоль украшенного большими воздушными шарами здания музея МААТ - Музея искусств, архитектуры и технологий. Участники прибывали в алфавитном порядке названий их стран, появление каждого нового исполнителя сопровождалось звучанием его песни. Артисты отвечали на вопросы ведущих в начале пути, а затем двигались по дорожке, раздавая улыбки, автографы и позируя для фото.

Да, и конечно, отвечали на вопросы журналистов. Вопросы самые разные, как о настроении здесь и сейчас, так и о перспективных творческих планах. Кто-то пел, к примеру, представительница Эстонии Элина Нечаева.

Кто-то танцевал - команда DoReDos из Молдовы. Им свой танец пришлось исполнить на камеры и не раз - по всему маршруту такое предложение звучало от представителей СМИ разных стран. Артисты не скупились, как и не ограничивались в высоких оценках команды. Еще бы, ведь в ее составе Филипп Киркоров, чье имя уже вписано в историю "Евровидения". Народный артист России снова взял на себя роль наставника.

К слову, Беларусь имеет опыт сотрудничества с Филиппом Киркоровым. Дмитрий Колдун в 2007 году занял на "Евровидении" шестое место. И это пока наилучший результат страны за все годы участия. Но, может быть, в этот, 15-й раз, итог будет выше? Филипп Бедросович искренне этого желает Беларуси, тем более что у представителя страны есть хорошие предпосылки к тому. Сам ALEKSEEV считает честью представить Беларусь на этом масштабном песенном европейском шоу, сделает все максимально от него зависящее, чтобы оправдать доверие и ожидания делегировавших его на конкурс белорусов. Он обстоятельно готовится к выступлению: каждый день занимается вокалом, репетирует номер.

А вот представитель Чехии Миколас Йозеф - заводной школьник с рюкзаком за плечами и в подтяжках. С ним еще команда таких же оригиналов: пока Миколас отвечает на вопросы, его друзья устроили настоящий перфоманс: ходили на руках, развлекали себя игрой на трубе, а в конце концов уселись прямо на дорожке и устроили распевку.

Участница из Израиля Нетта Барзилай себе не изменяет и на дорожке: шумно отвечает на вопросы, шутит, громко смеется, кривляется, позируя для фото. Обаяние Нетты велико и ее долго не отпускают с дорожки. В качестве подарка Нетта вручает приглянувшимся брелоки - у девушки в руках корзинка с … головами маленьких игрушечных мишек.

Смешливая Нетта - фаворитка конкурса, именно ей прочат победу букмекеры.

Впрочем, в фаворитах и Александр Рыбак из Норвегии. Артист, в чьей биографии уже есть победа на "Евровидении", попытки подготовить участников конкурса для Беларуси - группа "Милки", и полный отказ от участия в конкурсе, все-таки снова на пути за хрустальным микрофоном.

Александр Рыбак смеется и шутит с журналистами и фанами, а вот представителю Германии Михаэлю Шульте на синей дорожке пришлось даже утешать расчувствовавшуюся поклонницу. Девушка столь эмоционально отреагировала на встречу с певцом, что утирала слезы.

Россиянка Юлия Самойлова на дорожку пришла с питомцем - померанским шпицем. Артистка хочет представить свою песню так, чтобы все почувствовали ее любовь и энергию, ведь для этого она поет. Юлия рада, что сбылась ее детская мечта - увидеть океан.

Представитель Украины Melovin вышел под занавес в солнцезащитных очках. Журналисты предположили, что он хочет раскрыть образ со "вставным" глазом во время "Евровидения". А артист рассказал и о том, что создал свой аромат духов.

Пока прошли все участники синей дорожки, погода принципиально изменилась: от 30-градусной жары до порывистого прохладного ветра. Неустойчивая погода, надеемся, никак не повлияет на настроение артистов и поклонников шоу, до которого остались считанные дни.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия Жинкова,

БЕЛТА.-0-