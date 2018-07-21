РЕПОРТАЖ: Праздник вишни в шестой раз отметили в Глубоком

"Вишневый фестиваль" в Глубоком твердо стал на ноги. С прошлого года он имеет международный статус, а в нынешнем году в вишневой столице Беларуси собрались представители восьми стран. Корреспонденты БЕЛТА отправились в один из красивейших городов Витебской области, чтобы в финальный день прогуляться по фестивальным площадкам.

У праздника есть хозяйка - Вишневая королева. В субботнее утро подъехав на карете к памятнику вишне в центральной части города, королева приветствовала собравшихся. Жители и гости города прошлись по главной улице в сопровождении барабанщиц и флагоносцев.

В райисполкоме состоялась теплая встреча делегаций Беларуси, Латвии, России, Литвы, Польши, Грузии, Украины и Франции. Представители Франции пообещали, что в следующем году привезут с собой коллектив аккордеонистов со старинными песнями. Они также пригласили руководителя Глубокского района Олега Морхата к себе на конкурс баянистов, потому что осведомлены о музыкальных талантах председателя райисполкома. Олег Морхат пообещал подумать над предложением.

Председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат,председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович

На центральной площадке форума прошла театрализованная программа. Перед ее началом председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравил всех с праздником. "В Витебской области проходит наибольшее количество фестивалей, и все они разные. В следующем году отметим 52-ю годовщину праздника традиционной культуры "Браслаўскія зарніцы", ряд фестивалей в Витебске, Поставах и Дубровно приближаются к черте в 30 лет. Прорывным и искрометным является фестиваль в Глубоком. Наверное, нет такого форума в Беларуси, который бы, появившись в 2013 году как региональный, уже на пятом году существования получил статус международного. Это говорит о том, что он не просто вырос, а стал достоин того, чтобы о нем говорили и за границей нашей страны", - подчеркнул Владимир Терентьев. Он добавил, что руководство региона будет полностью поддерживать фестиваль.

Смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", где представлены всевозможные вкусности из вишни (даже клецки с этой ягодой) проводят организаторы. По сравнению с прошлым годом в нынешнем хорошо уродила вишня, поэтому блюд и напитков из нее множество. Гостеприимные хозяева подворий не перестают удивлять.

В Глубоком организована и выставка-ярмарка работ народных мастеров. Приехали в третий раз в вишневую столицу супруги Альгердас и Раса Брейдокас из Литвы. Они занимаются плетением поясов по технологиям XVI века. В среднем на одну работу уходит около двух-трех дней.

"В пояса вложена и душа, и время. Вручную сделаны нитки и окрашены натуральными растительными красками. Наша задача - заинтересовать молодежь и научить этому ремеслу. Кстати, одна девушка из Дома ремесел в Глубоком тоже делает пояса, мы с ней познакомились и показали нашу технику. Сейчас при встречах вместе совершенствуем навыки и делимся опытом", - сказал Альгердас Брейдокас.

Нынешний "Вишневый фестиваль" получился народным, по-семейному теплым и позитивным. Про свои корни и любовь к Глубокому рассказали представители рода Корсаков, которые приехали из Польши. Их предок, Иосиф Корсак, в XVII веке сделал много полезных дел для города, под его руководством и финансовой помощи появились три храма. В райцентре сохраняют память о меценате: в 2012 году на "Алеі знакамітых землякоў" установлен бюст Иосифу Корсаку.

Ветви современных Корсаков разбросаны по России, Польше и Беларуси. Александр Корсак, приехавший на праздник вместе с сыновьями и отцом, живет в Варшаве. Они приезжают в Глубокое последние четыре года - не на длительные сроки, но часто. В этот раз воспользовались возможностью пятидневного безвизового режима.

В 2014 году, на 600-летие города, семья привезла копию картины с изображением знаменитого предка. Читая книгу про Глубокое краеведа Оттона Гедемана, Александр узнал, что раньше оригинальная работа висела на одной из стен костела. Он нашел в газете за 1905 год уменьшенную черно-белую копию рисунка. Обратился к польскому художнику, который специализируется на старинных портретах, знает, в каких цветах и техниках рисовали тогда. После долгих уговоров картина была написана, и теперь она украшает костел в Глубоком.

"Наши связи с городом только крепнут. Недавно дети с ограниченными возможностями две недели гостевали в Польше, затем поляки приезжали к вам. Кроме того, благодаря прессе нашли еще представителей рода Корсаков, которые живут в Полоцке. И в 2015 году возле бюста Иосифа Корсака в Глубоком мы встретились, провели вместе несколько дней", - добавил Александр Корсак.

"Вишневый фестиваль" был богат на встречи и искренние эмоции. В очередной раз он доказал, что у форума прочные корни. Торжества в Глубоком продолжаются. Сейчас проходит конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши". Вечером гостей ждет гала-концерт "Вишневое соцветие дружбы", торжественное закрытие и аукцион "Вишневый пирог". В программе также концерт арт-группы "Беларусы", фейерверк и дискотека "Вишневый микс".

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора и Александра ХИТРОВА,

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