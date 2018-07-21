Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 июля 2018, Сб
+21°C
Сплошная облачность EUR 2.3272
USD 1.9984
RUB 3.1481
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске
Регионы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла
19:31 Калейдоскоп
На фестиваль под Гродно съехались 400 уникальных автомобилей и мотоциклов
18:51 Регионы
РЕПОРТАЖ: Праздник вишни в шестой раз отметили в Глубоком
18:34 Культура
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
17:50 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Курсанты-медики приняли военную присягу в Брестской крепости
16:56 Регионы
Во Вьетнаме 10 человек погибли из-за наводнений
16:54 В мире
Проходной балл на "экономическую информатику" в БГУ составил 376
16:48 Общество
Брестское "Динамо" в первом матче после расставания с Милевским и Савицким не сумело одолеть "Луч" в чемпионате Беларуси
16:13 Спорт
Китайские баскетболистки победили в стартовом матче ЧМ среди девушек в Минске
15:04 Спорт
Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет
14:33 Новости компаний
В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста
13:58 Регионы
Девять пострадавших в ДТП под Николаевом доставлены в Беларусь
13:41 Происшествия
Правила профессиональной этики регистратора недвижимости утверждены в Беларуси
13:24 Общество
Веломарафон "Суседзi" собрал на Августовском канале около 700 участников
13:17 Регионы
Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
13:12 Калейдоскоп
Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола
12:53 Спорт
МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи - Ващенко
12:10 Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало за ночь в Гомеле
11:49 Регионы
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
10:44 В мире
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
10:21 Общество
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Праздник вишни в шестой раз отметили в Глубоком

Культура 21.07.2018 | 18:34

"Вишневый фестиваль" в Глубоком твердо стал на ноги. С прошлого года он имеет международный статус, а в нынешнем году в вишневой столице Беларуси собрались представители восьми стран. Корреспонденты БЕЛТА отправились в один из красивейших городов Витебской области, чтобы в финальный день прогуляться по фестивальным площадкам.

У праздника есть хозяйка - Вишневая королева. В субботнее утро подъехав на карете к памятнику вишне в центральной части города, королева приветствовала собравшихся. Жители и гости города прошлись по главной улице в сопровождении барабанщиц и флагоносцев.

В райисполкоме состоялась теплая встреча делегаций Беларуси, Латвии, России, Литвы, Польши, Грузии, Украины и Франции. Представители Франции пообещали, что в следующем году привезут с собой коллектив аккордеонистов со старинными песнями. Они также пригласили руководителя Глубокского района Олега Морхата к себе на конкурс баянистов, потому что осведомлены о музыкальных талантах председателя райисполкома. Олег Морхат пообещал подумать над предложением.

Председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат,председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович
Председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат,председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович

На центральной площадке форума прошла театрализованная программа. Перед ее началом председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравил всех с праздником. "В Витебской области проходит наибольшее количество фестивалей, и все они разные. В следующем году отметим 52-ю годовщину праздника традиционной культуры "Браслаўскія зарніцы", ряд фестивалей в Витебске, Поставах и Дубровно приближаются к черте в 30 лет. Прорывным и искрометным является фестиваль в Глубоком. Наверное, нет такого форума в Беларуси, который бы, появившись в 2013 году как региональный, уже на пятом году существования получил статус международного. Это говорит о том, что он не просто вырос, а стал достоин того, чтобы о нем говорили и за границей нашей страны", - подчеркнул Владимир Терентьев. Он добавил, что руководство региона будет полностью поддерживать фестиваль.

Смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", где представлены всевозможные вкусности из вишни (даже клецки с этой ягодой) проводят организаторы. По сравнению с прошлым годом в нынешнем хорошо уродила вишня, поэтому блюд и напитков из нее множество. Гостеприимные хозяева подворий не перестают удивлять.

В Глубоком организована и выставка-ярмарка работ народных мастеров. Приехали в третий раз в вишневую столицу супруги Альгердас и Раса Брейдокас из Литвы. Они занимаются плетением поясов по технологиям XVI века. В среднем на одну работу уходит около двух-трех дней.

"В пояса вложена и душа, и время. Вручную сделаны нитки и окрашены натуральными растительными красками. Наша задача - заинтересовать молодежь и научить этому ремеслу. Кстати, одна девушка из Дома ремесел в Глубоком тоже делает пояса, мы с ней познакомились и показали нашу технику. Сейчас при встречах вместе совершенствуем навыки и делимся опытом", - сказал Альгердас Брейдокас.

Нынешний "Вишневый фестиваль" получился народным, по-семейному теплым и позитивным. Про свои корни и любовь к Глубокому рассказали представители рода Корсаков, которые приехали из Польши. Их предок, Иосиф Корсак, в XVII веке сделал много полезных дел для города, под его руководством и финансовой помощи появились три храма. В райцентре сохраняют память о меценате: в 2012 году на "Алеі знакамітых землякоў" установлен бюст Иосифу Корсаку.

Ветви современных Корсаков разбросаны по России, Польше и Беларуси. Александр Корсак, приехавший на праздник вместе с сыновьями и отцом, живет в Варшаве. Они приезжают в Глубокое последние четыре года - не на длительные сроки, но часто. В этот раз воспользовались возможностью пятидневного безвизового режима.

В 2014 году, на 600-летие города, семья привезла копию картины с изображением знаменитого предка. Читая книгу про Глубокое краеведа Оттона Гедемана, Александр узнал, что раньше оригинальная работа висела на одной из стен костела. Он нашел в газете за 1905 год уменьшенную черно-белую копию рисунка. Обратился к польскому художнику, который специализируется на старинных портретах, знает, в каких цветах и техниках рисовали тогда. После долгих уговоров картина была написана, и теперь она украшает костел в Глубоком.

"Наши связи с городом только крепнут. Недавно дети с ограниченными возможностями две недели гостевали в Польше, затем поляки приезжали к вам. Кроме того, благодаря прессе нашли еще представителей рода Корсаков, которые живут в Полоцке. И в 2015 году возле бюста Иосифа Корсака в Глубоком мы встретились, провели вместе несколько дней", - добавил Александр Корсак.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль в ГлубокомФОТОРЕПОРТАЖ: Международный вишневый фестиваль в Глубоком
Организаторы мероприятия - Витебский облисполком и Глубокский райисполком.

"Вишневый фестиваль" был богат на встречи и искренние эмоции. В очередной раз он доказал, что у форума прочные корни. Торжества в Глубоком продолжаются. Сейчас проходит конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши". Вечером гостей ждет гала-концерт "Вишневое соцветие дружбы", торжественное закрытие и аукцион "Вишневый пирог". В программе также концерт арт-группы "Беларусы", фейерверк и дискотека "Вишневый микс".

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора и Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Витебская область, репортаж, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3272 BYN 2.322 BYN 2.334 BYN
USD
1.9984 BYN 1.995 BYN 1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.13 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео

Фотоновости

Веломарафон "Суседзi" собрал на Августовском канале около 700 участников
Все фото

Инфографика

Экспорт продукции АПК Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Владимир Макей и Марис Кучинскис. Фото twitter-аккаунта премьер-министра Латвии Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Экономика
Михаил Русый Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Девять пострадавших в ДТП под Николаевом доставлены в Беларусь
ДТП под Николаевом: девять пострадавших белорусов выехали на родину
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
Общество
Владимир Ващенко (в центре) МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи - Ващенко
Проходной балл на "экономическую информатику" в БГУ составил 376
Правила профессиональной этики регистратора недвижимости утверждены в Беларуси
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"
На фестиваль под Гродно съехались 400 уникальных автомобилей и мотоциклов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Курсанты-медики приняли военную присягу в Брестской крепости
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Брест" Брестское "Динамо" в первом матче после расставания с Милевским и Савицким не сумело одолеть "Луч" в чемпионате Беларуси
Китайские баскетболистки победили в стартовом матче ЧМ среди девушек в Минске
Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола
Технологии
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
Канадские ученые создали плащ-невидимку
В мире
Сектор Газа. Фото AP Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Во Вьетнаме 10 человек погибли из-за наводнений
В Швеции будут тушить не все лесные пожары
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла
На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия