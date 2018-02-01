РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите

Полутьма в зале "Чижовка-Арены", магическая музыка, клубящийся дым и лучи синего и белого света… Зайдя в зал, где должно состояться шоу "Иллюзионисты", корреспонденты БЕЛТА попали в особенную обстановку.

Этому шоу зрители рукоплескали более чем в 200 городах 25 стран, а с 1 по 4 февраля его могут увидеть в Минске. И журналисты стали одними из первых, кто взглянул на "Цирк дю Солей магии" - так окрестили команду "Иллюзионистов", в составе которой артисты из разных стран.

"Дамы и господа! Вы готовы увидеть новое поколение магии?" - вопрос на большом экране в начале представления заставляет невольно поежиться.

Но долго раздумывать не приходится, и на сцене появляется маг Луиш Де Матош, который сразу приковывает внимание. Всего-то делая движения руками, он заставляет появляться и исчезать, надо полагать, звезды.

Впрочем, Голливудская академия магических искусств назвала Луиша магом года, и это далеко не единственный его титул. Великий маг переворачивает представление зрителей о том, что реально, а что вымысел. На создание этой программы, которую увидят белорусские зрители, Луиша (самого известного иллюзиониста Португалии с личным телешоу "Это магия") вдохновила музыка, фильмы. В программе лучшие номера каждого из семи занятых в представлении иллюзионистов, которые заставят удивляться, восхищаться и мучиться вопросом "Как они это делают?".

Вопрос этот возникает сам собой. Например, когда алхимик, он же Леонардо Бруно, разрезает бензопилой надвое человека. При этом его верхняя часть машет руками, и ноги тоже двигаются. И будьте готовы, любого из зала могут пригласить, чтобы пощупать пульс у человека, который цел только до талии. Но бояться не надо, Леонардо родился в волшебной семье: его дед Леонардо Треболе - один из известнейших магов Мексики, а сам Леонардо выиграл главный приз в Техасской ассоциации иллюзионистов в 7 лет.

Впрочем, один из участников шоу - Энзо - сделал исключение для прессы и пообещал раскрыть секрет своего номера. Сначала предупредил: "Не отвлекайтесь, смотрите внимательно. Ведь если вы моргнете, можете все пропустить". Но даже глядя во все глаза, поверьте, не сможете уловить момента, когда скрытый тканью иллюзионист исчезает со своего кресла. Он считает "один, два, три", после чего за долю секунды оказывается в другой части сцены, где, устроившись на стульчике, отхлебывает чай.

"Вопросы?" - обращается к журналистам Энзо и соглашается открыть тайну. Он натягивает специальный отражающий костюм, уверяя, что теперь-то зрители увидят, как он перемещается. А главный секрет, по его словам, всего в том, что отодвигается спинка стула, на который он садится, и в ловкости, быстроте артиста. Мол, под тканью Энзо шустро спрыгивает и успевает переместиться в нужную точку.

Но на деле зрителей он только еще больше запутал, потому что появился совсем в другом месте и вовсе не в том светоотражающем костюме, который прилюдно надевал. Одним словом, подшутил и тайны не выдал. Подобный ход неудивителен в исполнении человека, который одержим искусством иллюзии с раннего детства и в конкурсе талантов во Франции впечатлил жюри появлением на сцене вертолета.

Среди зрителей в зале как минимум один человек точно знал, как такое возможно. Десятиклассник минской школы Глеб Царев был восхищен увиденным, но любопытствующим журналистам секрета не раскрыл. Сам Глеб уже много времени учится мастерству создавать иллюзии и неоднократно участвовал в международных конкурсах талантов. Юное дарование подготовило для международной команды иллюзионистов номер с картами. Мастера поаплодировали Глебу, поддержали его, пожелали успехов.

Для Глеба же было особенным удовольствием пообщаться с манипулятором - Ю Хо Джином, ведь он себя причисляет к фанатам этого артиста. Ю Хо Джин считается суперзвездой в мире магии, самым элегантным и артистичным манипулятором, который специализируется на фокусах с игральными картами.

В шоу свое волшебство также показывают фокусница Жозефин Ли, мастер побега Эндрю Бассо и манипулятор Джеймс Мор. Конек Жозефин Ли - смертельно опасные номера, она одна из немногих, кто исполняет "Стол смерти". Мастера побега пресса окрестила "истинный наследник Гудини" за исполнение оригинального трюка "Водяная камера пыток". Джеймс Мор, к слову, уже приезжал в Минск и удивлял журналистов ловкостью рук, показывая фокусы с картами. Он также специализируется на опасных трюках, протыкает себя насквозь, вращается на острие меча, чудом спасается от падающих горящих копий.

И как он это делает?..

Жанна КОТЛЯРОВА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-