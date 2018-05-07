РЕПОРТАЖ: Репетиция первого полуфинала "Евровидения-2018" - все на борт!

Завтра первую десятку финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2018" выберут зрители. А сегодня свое решение примут жюри: для них проходит генеральная репетиция на сцене "Алтис Арены" в Лиссабоне. За репетицией представителей 19 стран, первыми разыгрывающими путевку в финал, следили корреспонденты БЕЛТА.

"Все на борт!" - девиз нынешнего конкурса в полной мере обыгрывается в первом полуфинале. Под шум моря и крик чаек четыре красавицы ведущих появляются на сцене. Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо, известные в сфере телевидения и искусства, поприветствовав поклонников "Евровидения", приглашают всех на борт и дают конкурсу старт.

Открывает первый полуфинал Айсель Мамедова с песней "X My Heart" из Азербайджана. Айсель признавалась журналистам, что сначала была огорчена тем, что именно ей выпало выступать первой. Но, пожалуй, певица волновалась напрасно: ее выступление зритель не сможет не запомнить.

К слову сказать, в этом году на сцене "Евровидения" все внимание сосредоточено на вокалистах. Устроители отказались от использования видеоряда на заднике сцены, главными фигурами стали исключительно артисты. Все для того, чтобы показать их в выгодном свете. В буквальном смысле. Все номера шоу - игра света.

Вот хотя бы группа из Швейцарии Zibbz с песней "Stones". Мало световых решений, в руках у вокалистки загорается еще и факел.

У Элины Нечаевой, представительницы Эстонии, номер очень эффектный, хотя идея его не нова. Подол платья певицы становится экраном для световых картин. Исполнение песни "La Forza" завораживает.

Представитель Чехии Миколас Йозеф с песней "Lie to Me" вносит такое легкое мальчишечье удальство. С рюкзачком за плечами и с огоньком "скаут" Миколас танцует вместе с друзьями.

Но это лишь разминка перед выступлением Нетты Барзилай из Израиля с песней "Toy". Нетта бесподобна и на сцене появляется в образе, уже знакомом по клипу: пестрая, веселая, озорная плясунья.

fff12

Такой вот горячий "разогрев" у ALEKSEEVа – это шутка самих артистов. Представитель Беларуси выдает противоположные эмоции: романтическая история "Forever" на сцене рассказывается языком символов столь драматично, что номер музыканта фанаты назвали самым впечатляющим на этом "Евровидении". В нем все сплелось: аллегорический танец чувств, лук и розы вместо стрел.

Представительницу Хорватии Франку Бателич с песней "Crazy" фанаты бурно приветствовали и было от чего. Очень сильный вокал и яркая внешность, такую артистку трудно не заметить.

Исполнительница из Греции Джанна Терзи с песней "Oneiro Mou" тоже эффектна - будто в облаке парит.

Представители же сильной половины Севак Ханагян из Армении и Сезар Семпсон из Австрии представляют образы настоящих мужчин.

Последнее выступление ставит яркую световую точку. Киприотка Элени Фурейра исполняет песню "Fuego". Артистка танцует не менее эффектно, чем поет.

Итак, участники первого полуфинала уже в сборе. Кому предстоит подняться на борт лодки финала, станет известно буквально через сутки.

Жанна КОТЛЯРОВА.

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-