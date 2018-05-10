РЕПОРТАЖ: Роботы, паруса и огненная лестница - фишки второго полуфинала "Евровидения-2018"

Еще один день, и европейский зритель узнает всю великолепную команду, которая отправится за хрустальным микрофоном "Евровидения-2018" 12 мая. На конкурсе прошел день репетиций второго полуфинала, и корреспонденты БЕЛТА были в числе первых зрителей.

Откроет второй полуфинал норвежский артист белорусского происхождения Александр Рыбак. Александр сразу задает тон: легкая, заводная песня и такой же номер. И скрипка, конечно, присутствует. Победит ли Александр на "Евровидении" во второй раз? В этом вопрос. Хотя музыканту, очевидно, это не так важно - он просто получает удовольствие от происходящего, и публика в восторге. По прогнозам букмекеров, Александр Рыбак займет вторую строчку в финале конкурса.

Есть такая тема для обсуждения, на каком языке лучше петь на "Евровидении". Многие музыкальные критики да и любители музыки склоняются к мнению, что на национальном языке песни звучат выигрышнее. Далеко за примером идти не нужно: песня Сальвадора Собрала "Amar pelos dois" ("Любить за двоих"), благодаря которой Португалия - страна-хозяйка 63-го по счету конкурса "Евровидение", - на португальском языке. Мало того, Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758. Да и Мария Шерифович победную "Молитву" пела в 2007 году на сербском языке. Участники нынешнего конкурса от Сербии Саня Илич и Балканика тоже поют на родном языке фантастически. Этнические мотивы, особый, балканский колорит делает этих артистов неподражаемыми.

Грузинская джазовая и этно-народная музыкальная группа Iriao также исполнит песню на родном языке. Интеллигентно, немного пафосно, но очень красиво.

В этом году организаторы шоу отказались от использования спецэффектов, видеопроекций, дабы не отвлекать внимание зрителя от вокалистов и дать возможность публике услышать песни. Это работает. В добавок кто-то вовсе отказывается от декораций на сцене, как Лаура Ризотто из Латвии, а кто-то выкатывает рояль. Или парус.

Про рояль. Представитель Украины Melovin сначала из инструмента появляется, а в конце песни "Under the Ladder" ("Под лестницей") на нем играет. Это зрелищно, ведь рояль установлен на лестнице, которую охватывает огонь.

Есть во втором полуфинале и холодный, суровый номер. Исполнитель из Дании Расмуссен - викинг, как есть вылитый викинг. И именно ему авторы предложили исполнить песню "Higher Ground", которая несет призыв разрешать конфликты мирным путем. На сцене паруса, ветер, даже снежная метель. Пока букмекеры видят Расмуссена на 18 позиции, но не исключено, что мощная энергетика этой песни сработает на повышение.

Джессика и Дженифер Бренинг из Сан-Марино на сцене в компании роботов.

Юлия Самойлова из России исполнит песню "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"). Артистка называет ее песней со стержнем, песней о ней самой, ее мыслях и переживаниях.

Участие Австралии в "Евровидении" уже давно не новость. На нынешнем конкурсе эту страну представляет Джессика Маубой.

Группа DoReDos из Молдовы - популярные на родине артисты. На сцене "Евровидения-2018" музыканты исполнят песню, которую написал для команды Филипп Киркоров. Номер молдавских музыкантов называют одним из лучших на конкурсе. Кстати, букмекеры прочат DoReDos девятое место в финале.

Всего 18 стран будут оспаривать право подняться на борт. Вечерний концерт сегодня - экзамен перед жюри. А завтра свое слово скажут зрители. И завтра же, затаив дыхание, участники второго полуфинала будут ожидать объявления десятки. Попутного ветра!

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-