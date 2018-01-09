РЕПОРТАЖ: В Лиде возродили уникальные традиции ткачества Понеманья

На один рушник длиной в 2,5 м мастеру необходимо около 4 км нитей. Выткать его при должной сноровке можно за час, но владеют техникой наших бабушек и прабабушек сегодня немногие. Один из таких мастеров - 26-летний врач Евгений Маркевич из Лиды. В 12 лет он попробовал поработать на бабушкиных кроснах и с тех пор серьезно втянулся в ткачество. Вместе с коллегами работает в уникальной, свойственной лишь для Принеманского региона технике.

За это, а также за создание коллекций традиционной и современной одежды коллектив Лидского районного центра культуры и народного творчества стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Причем секрета из своей работы лидские ткачи не делают, говорят, что готовы передавать уникальные знания желающим.

За последние несколько лет здесь реализован проект "Ад мінулага да сучаснага", в рамках которого созданы две коллекции одежды: реплики традиционного костюма Понеманья конца XIX - начала ХХ веков, а также современная одежда с национальными мотивами. "Оригинальность коллекций и в том, что они создаются по уникальным технологиям, перенятым у их носителей, а также возрожденным нашими мастерами", - рассказывает заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества Елена Щелина.

Здесь культивируют узорчатое ткачество Понеманья, куда входит сразу несколько различных техник. Именно оно было свойственно всему Гродненскому региону, особенность его в том, что яркого узора, как, например, на полесском рушнике, нет. "Большее значение придавалось не цветам, а ткани: чем она тоньше, чем сложнее узор полотна, тем она значимее и дороже. Еще одной традицией было создание шелковых рушников", - рассказывают в центре. При должном подходе и соблюдении технологий качество ткани ручной работы на вид будет неотличимо от фабричного производства. Некоторые бабушки под Лидой до сих пор носят такую домотканую одежду. Надевали ее и в повседневной жизни, и по праздничным поводам.

Во многих аспектах одежда хендмейд выигрывает: форму держит отлично, долговечна, носится лучше. Льняные рубашки, например, сохраняют белоснежный цвет. К слову, нити здесь используют не только фабричные, но и вручную обработанный лен. "Когда пройдешь все этапы ручной обработки льна, понимаешь, насколько тяжелым был труд наших предков. До Коляд готовили пряжу, а в Великий пост начинали ткать. Причем считалось, что станок надо было вынести из дома до Пасхи. Ведь весной у хозяек начинались другие заботы", - рассказывает ткач Евгений Маркевич. Льняные нити - капризные и требуют к себе особого отношения на всех этапах. Фраза "где тонко, там и рвется", говорят, произошла от ткачей.

В центре была проведена огромная работа по сбору материала, его изучению, тесно в этом направлении лидчане взаимодействовали с учеными. С появлением Евгения здесь перешли от теории к практике. Сейчас освоено более двух десятков различных техник. "Мы смогли вернуть много редких технологий, которых не было в фондах страны", - отмечает заведующая Елена Щелина. Она подчеркивает, что мест, где сегодня возрождается ткачество, немало, но Лида выделяется не только возрождением редких и уникальных технологий, но и тем, что здесь все по-настоящему работает, выпускаются ткани, образцы одежды. Для этого мастера не раз отправлялись в экспедиции, встречались с теми, кто занимался ткачеством.

Говорят, что способствовало сохранению традиций и то, что деревни Лидского региона в 1970-е годы работали на выполнение государственного заказа. Ткачихи на собственных кроснах ткали покрывала, ткани, которые потом поставлялись на экспорт. Возможно, именно поэтому здесь до сих пор остались носители техники и забытой технологии. "Впрочем, научить они нас могли каким-то самым простым вещам. Послевоенное поколение, к сожалению, уже не владело уникальными техниками, помнили их бабушки, которые родились в 20-е годы прошлого века. Их сейчас все меньше", - отмечает Евгений Маркевич. Поэтому до многих вещей, технологий приходилось доходить собственным путем, проходить методом проб и ошибок.

Но возрождения уникальных традиций могло и не быть. Если бы полтора десятка лет назад школьник Евгений не поехал к бабушке в деревню в поисках ткацкого станка для школьного музея. "Станок нашелся у родственников. Кросны стояли в сарае, хозяйка разрешила их забрать, правда, рассказала и показала, как все работает. Присел попробовать, разобраться в техническом плане. На удивление все получилось", - отмечает Евгений Маркевич.

К тому времени он уже умел прясть нитки. Заправил ими станок. В 12 лет выткал первый свой рушник. "Все хвалили, но получился он неказистым", - вспоминает он. Так понравилось, что решил продолжить. Правда, познавал все нюансы подготовки, обработки ниток, работы со станком, как говорится, набивая собственные шишки. Не оставлял увлечение ни во время учебы в вузе, ни когда вышел на работу врачом в Лидскую ЦРБ. Парень уже успел подготовить несколько учениц. Одна из них - Валентина Сильванович, говорит, что ткачом при должном усердии может стать каждый.

"Необходимы внимательность, наблюдательность, терпение и усидчивость. Помню, как бабушка ткала, но сама в процессе особо не участвовала. Поэтому постигала азы уже будучи взрослой. Весь процесс занял три-четыре года, с приобретением опыта осваивала новые, все более сложные техники", - рассказывает ткачиха Валентина Сильванович. Она показывает основные движения, объясняет, как формируется узор, как для этого необходимо двигаться, переставлять элементы ткацкого станка. У неспециалиста голова идет кругом уже на первой минуте. Кажется, надо иметь десяток рук... Мастер замечает: поэтому чаще всего ткали вдвоем.

Мелочей здесь не бывает ни на одном этапе. На основу рушника надо как минимум 2-2,5 тыс. м ниток, на уток - поперечные нити ткани - еще около 2 тыс. м. Это для самого простого рушника или покрывала длиной около 2 м. Мастер за 8 часов работы соткать может до 16 м обычного полотна, а рушник со сложным узором даже при наличии помощника может отнять 1,5 рабочих дня.

"Важно не путаться и в педалях", - показывает Евгений нюансы работы. У того станка, за которым сидит он, четыре педали. Много? Его прабабушка, которая ткала изделия на продажу в Вильнюс, работала на профессиональных кроснах с 24-ю педалями! Важна ритмичность, верный глаз и, конечно, опыт. Кстати, станки, на которых работают лидские ткачи, - аутентичные, привезенные из близлежащих деревень. Возраст некоторых из них приблизился к отметке в 100 лет!

Впрочем, здесь планируют расширить парк "машин". В рамках реализации трансграничного проекта, как ожидается, центру будет выделен грант в размере 100 тыс. евро. Использован он будет на создание ткацкой мастерской. На ее базе будут не только обучать всех желающих, но и продолжать совершенствовать технику, выпуск уникальных вещей.

Те же традиционные одежды востребованы во время фестивалей, праздников, мероприятий, как внутри страны, так и за рубежом. На базе отдела ремесел и традиционной культуры создана фольклорная группа "Талер", которая для выступлений использует именно праздничные народные одежды. Познакомились во время выставок и праздничных мероприятий с уникальными коллекциями за прошлый год свыше 28 тыс. людей. Более 6 тыс. туристов в 2017 году стали гостями Лидского районного центра культуры и народного творчества. Количество таких посетителей также планируют увеличить, ведь здесь гостям предлагают не статичную презентацию одежды, ремесел и традиций, а целую программу - выступление фольк-группы, традиционную батлейку, мастер-классы по гончарному мастерству и другим традиционным ремеслам. Сделанное своими руками можно забрать в качестве сувенира.

Предлагают гостям попробовать себя и в ткачестве. Правда, быстренько создать на память рушник вряд ли получится: тут скорее придет понимание, насколько сложным, трудоемким и интересным был процесс производства ткани.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-