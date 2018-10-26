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РЕПОРТАЖ: Владимир Янковский создает фильм-открытие о Янке Купале

Культура 26.10.2018 | 19:30

Встречаясь с журналистами летом, на старте съемок национальной картины о Янке Купале, режиссер Владимир Янковский поделился своим видением работы над проектом, предупредив, что до его завершения берет паузу в общении со СМИ. Однако повод для внимания со стороны прессы все же есть - на съемочной площадке в Озерце о воплощающем экранного Янку Купалу актере Николае Шестаке говорят как о находке. За артистом с белорусскими корнями (его отец родом отсюда) и за актерским ансамблем во время съемок нескольких сцен и понаблюдали корреспонденты БЕЛТА.

В объективе камеры - старый амбар, возле которого трое крестьян, дымя сигаретами, ведут разговор. Подъезжает лошадь, запряженная в телегу, и мужики исчезают в дверях амбара, откуда возвращаются с кладью. Они должны погрузить мешки и уйти за следующими, но режиссер прерывает процесс: кажется, что ноша слишком легкая. Во втором дубле мешки значительно "потяжелели", хоть вес их не увеличился.

А вот в амбаре снимается еще одна сцена: молодой Янка Купала пишет стихи в блокноте. Герой сосредоточен, задумчив, акцент сделан на его глазах. Собственно, за глаза, уж простите за каламбур, Николай Шестак и получил роль Янки Купалы. "У него очень выразительное, глубокое, интеллигентное лицо героя того времени, именно глаза Николая в первую очередь зацепили", - рассказала ассистент режиссера по актерам Инга Муратова.

Кастинг на роль центрального персонажа был очень большой, сначала искали в Беларуси, пересмотрели многих талантливых актеров. Затем территорию поиска расширили, обращались в агентства и на студии в России, Украине, страны Балтии. Откликнулось много известных артистов. Но Николай Шестак, который сегодня живет и работает в Риге, как нельзя лучше подошел. "Ведь кроме таланта, что, безусловно, важно, необходимы и другие составляющие: нужно сыграть героя точно в каждый период возраста от 20 до 48 лет и по своему внутреннему состоянию быть близким к нему. Когда видишь выразительные глаза Николая, выбор становится очевиден. Его пробы в гриме нас совершенно убедили", - рассказала Инга Муратова.

Вживаясь в образ, Николай Шестак провел огромную работу: научился читать, говорить и немного писать по-белорусски. Даже почерк актера стал очень похож на почерк Купалы - внимательный зритель сможет это увидеть. Актер выучил и многие стихи поэта.

Имя исполнителя роли главного героя в пожилом возрасте создатели пока сохраняют в секрете, а вот женский состав актерского ансамбля национального проекта под рабочим названием "Пока будет небо" озвучен. Все они - белорусские актрисы. Супругу поэта Владиславу будет играть Елена Гиренок. В актрисе Театра-студии киноактера чувствуется сильный стержень, в то же время она может быть совершенно разной: мягкой, доброй, красивой и нет, у нее очень широкий диапазон, говорит Инга Муратова. Павлиной Меделкой предстоит стать актрисе Веронике Пляшкевич. Роль матери в молодом возрасте исполнит Анна Полупанова, в пожилом - народная артистка Беларуси Татьяна Мархель.

Не было сомнений и в выборе артиста на роль отца Купалы. Его сыграет актер Драматического театра Белорусской армии Александр Абрамович. Он снимался в фильме о Франциске Скорине, и, по мнению кастинг-директора, убедителен в образе представителя белорусского народа.

В картине много колоритных персонажей. Команда проекта изучила немалый объем архивных материалов, прибегла к помощи консультантов, чтобы с особой тщательностью передать на экране дух времени периода конца XIX - начала XX века.

К слову, фильм будет проникнут светом, даже если на картинке дождливо и сумрачно, рассказала художник-постановщик Наталья Навоенко. Воздух, легкость, свечение - так, на ее взгляд, можно передать поэтический мир художника, ведь он смотрит иными глазами, нежели другой человек. Для самой Натальи стихотворение "Ад прадзедаў спакон вякоў…" - посыл показать прекрасную белорусскую землю, ее неповторимую природу.

Сейчас завершаются съемки эпизодов, в которых поздняя осень и начало зимы. В кадре пожухлые листья, сыплется снег. Снег искусственный, а вот листву собрали в мешки на потом: ранней весной нужно будет доснимать осенние сцены, тогда этот реквизит и пригодится.

Таких ситуаций, когда на дворе зима, а в кадре должно быть лето, в киношном деле немало. Вот и на съемках фильма о Янке Купале буквально неделю назад вспахали поле, где у колодца стояла мать героя в свете яркого солнечного летнего дня.

Подбор локаций для съемок также был очень тщательным и кропотливым. Главным образом работа пройдет в Минске и его окрестностях. На днях снимали в Лошице, сейчас в Белорусском государственном музее архитектуры и быта и в деревне Семково.

Реквизит для съемок собирали на "Беларусьфильме", в музеях. Специально изготовить нужно лишь трость с головой коня, какой пользовался Янка Купала.

Хуже дела обстоят с тканями: похожие по фактуре к материалам прошлого века найти сегодня очень сложно. И для изготовления костюмов их автор Алена Игруша подбирала порой по кусочкам, искала по пошивочным мастерским. Все вместе - картинка, образы, костюмы - должно быть гармоничным.

В первом интервью для СМИ режиссер картины рассказал о проекте, что это биографический фильм, который позволит зрителям открыть для себя личность народного поэта. Создатели опираются на факты, но что касается личной жизни Янки Купалы, то здесь допустимо не пренебречь фантазией - ведь фильм не документальный. Киноистория должна по-настоящему увлечь зрителя, показать его человеком, в жизни которого было место чувствам.

Мощная часть сценария, доработанного Аленой Калюновой вместе с Владимиром Янковским, - видения Янки Купалы. Кадров, погружающих в мир метафорических образов, будет немало.

Вскоре съемки перейдут в павильоны, в частности, на "Беларусьфильме" будут строиться декорации редакции вильнюсской газеты. Городские сцены ближе к весне главным образом будут создаваться в Минске, хотя на картинке появится не только белорусская столица, но и Вильнюс, Санкт-Петербург. Современные элементы уберут с помощью компьютерной графики. Временные затраты на съемку немалые: 12 часов работы переформатируются в 3,5 минуты на экране…

Завершить съемки национального фильма планируется в мае будущего года, после чего начнется монтажно-тонировочный период. Меньше чем через год картину сможет увидеть зритель. И сделать для себя открытие…

Жанна КОТЛЯРОВА,

ФОТО Максима ГУЧЕКА и Национальной киностудии "Беларусьфильм",

БЕЛТА.-0-

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