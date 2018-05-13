РЕПОРТАЖ: Выбор победителя "Евровидения-2018": как болели журналисты

Пресс-центр "Евровидения" - как малый зрительный зал во время трансляции финала конкурса. Журналисты - те же болельщики, только вместо сцены перед ними телеэкраны. И выступающих конкурсантов они поддерживают столь же горячо, как и зрители в арене. Отчет об этом - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Испанию на конкурсе представлял дуэт Альфред и Амайя. Песня лирическая. Слушали ее представители делегации, не отрывая глаз от экрана, но по завершении шумно выражали восторг.

Журналисты из Литвы тоже очень болели за представительницу страны. Ева Засимаускайте поет проникновенно, что и помогло ей оказаться замеченной.

Представительницу Эстонии Элину Нечаеву немногочисленная команда журналистов поддерживала очень энергично.

А вот у норвежцев не принято бурно выражать свои эмоции на людях, излишняя эмоциональность – дурной тон. За Александра Рыбака норвежская команда болела сдержанно. Белорусские журналисты, к слову, тоже за Александра болели.

Зато французская команда выложилась по полной. Дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy" уверенно держался перед финалом в верхних строчках букмекерских прогнозов.

Миколас Йозеф из Чехии сорвал аплодисменты всего пресс-центра. Вместе с друзьями в течение трех минут Миколас выдавал заводные танцы, а в конце номера сделал прыжок через голову. Это прибавило ему плюсов, в пресс-центре одобрительно загудели.

Любимцы прессы DoReDos из Молдовы с песней "My Lucky Day". Им тоже досталось много позитивной энергии от пишущей братии.

Нетта Барзилай из Израиля - вне конкуренции. Журналисты подтанцовывали, подпевали и аплодировали необычной в широком смысле исполнительнице.

Пресс-центр "Евровидения" голосует за Кипр. Элени Фурейра тонет в аплодисментах, едва появляется на экране.

Итальянский дуэт Эрмал Мета и Фабрицио Моро, завершавший финал, смотрелся здорово. И артистов из Италии журналисты вниманием не обошли.

С началом голосования в пресс-центре, где не было яблоку упасть (журналисты даже сидели на полу), их ряды редеют. Многие спешат в зал пресс-конфренций занять места, чтобы увидеть поближе, услышать лучше нового триумфатора "Евровидения".

Некоторые представители СМИ осталась дожидаться итогов голосования. Происходило это волнительно, и в решающий момент особенно напряженно. Когда же развязка наступила, израильская делегация была вне себя от восторга.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-