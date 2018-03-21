Республиканский фестиваль "АРТ-вакацыі" пройдет с 26 марта по 14 апреля

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі" пройдет с 26 марта по 14 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Тема-девиз этого фестиваля - "Молодежь и творчество - история будущего!". Лучшие творческие коллективы и индивидуальные исполнители хореографического, вокального, фольклорного, инструментального и театрального жанров продемонстрируют свое мастерство на заключительных мероприятиях региональных этапов: марафонах, интерактивных площадках, праздниках, тематических концертных программах. Мероприятия в областях состоятся с 26 марта по 10 апреля. Выступления творческих коллективов учреждений высшего образования г. Минска состоятся в период с 3 по 14 апреля по отдельному графику.

Талантливые студенты представят учащимся школ, будущим абитуриентам, современные направления и арт-идеи, руководителям объединений по интересам и педагогам учреждений профессионально-технического, среднего специального и дополнительного образования детей и молодежи - сохраненные традиции и инновационные решения, идеи и образцы любительского творчества.

Цель и задачи республиканского фестиваля: формирование ценностного отношения молодежи к историко-культурному наследию белорусского народа, гражданственности, патриотизма, национального самосознания молодежи на основе государственной идеологии, содействие внедрению социокультурных новаций, поддержка творческих инициатив, развитие и самореализация молодежи.

Министерство образования Беларуси, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи выступают организаторами фестиваля.-0-