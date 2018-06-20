Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" открывается в Гомельской области

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" пройдет с 20 по 24 июня в городском поселке Октябрьский (Гомельская область), сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Участниками фестиваля станут носители и преемники художественных традиций - аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из Беларуси, самобытные коллективы ближнего и дальнего зарубежья, исполнители народных бытовых танцев, народные музыканты, мастера различных видов ремесел, рассказчики народной прозы и другие.

В первый фестивальный день откроются выставки тематических вытинанок, фотоколлекций, портретов представителей народной культуры, пройдет научно-практическая конференция, на которой рассмотрят проблемы этновоспитания.

Торжественное открытие фестиваля с концертом-поздравлением "Кружыць святочны карагод" запланировано на 21 июня. В этот же день начнется и конкурсная программа, которая будет длиться три дня. Своим мастерством будут удивлять танцевальные пары и коллективы, детско-молодежные фольклорные коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли, фольклорные группы, индивидуальные исполнители.

Также в программе - праздник народной хореографии, музыки и песни "Рудабельскі баль", "Рудабельскае Купалле", праздник народного творчества "Рудабельскі кірмаш". Кроме того, гостей фестиваля ждут мастер-классы, музыкально-развлекательные и танцевально-игровые мероприятия, выставки, концерты.

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" проводится с 1998 года. Он нацелен на поддержку народного творчества, сохранение и преемственность традиций региональной и местной художественной культуры, приобщение детей и молодежи к различным видам фольклора, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства коллективов.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры, Министерство образования, Гомельский областной исполнительный комитет, Октябрьский районный исполнительный комитет, общественное объединение "Белорусский фонд культуры".-0-