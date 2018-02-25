Ретроспектива картин испанского режиссера Педро Альмодовара пройдет в Минске 2-4 марта

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ретроспектива картин легендарного испанского режиссера Педро Альмодовара пройдет в Минске 2-4 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.

Вниманию зрителей будут предложены триллер "Кожа, в которой я живу" (2011), комедия "Я очень возбужден" (2013) и драма "Разомкнутые объятия" (2009). Все три фильма носят в себе черты узнаваемого с первых же кадров авторского почерка Педро Альмодовара: сложно выстроенные взаимоотношения между героями, ярко выраженный чувственный подтекст, а главное, непредсказуемая сюжетная линия, которая приковывает внимание зрителя с первых кадров и держит его в напряжении до самого финала.

В кинотеатре velcom cinema 2 марта покажут комедию "Я очень возбужден". Этот фильм о том, как во время перелета через океан самолет выходит из строя, а пассажиры начинают проявлять свои истинные характеры, ведь терять уже нечего. Драму "Разомкнутые объятия" с любимицей Альмодовара Пенелопой Крус в главной роли покажут 3 марта. Это история о слепом сценаристе, чью размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена и всплывающие в связи с этим тайны прошлого. Фильм был номинирован на премии "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь". Триллер "Кожа, в которой я живу" - обладатель премии BAFTA как лучший фильм 2012 года на иностранном языке и сразу четырех премий "Гойя", его покажут 4 марта. Это история о пластическом хирурге, открывшем секрет идеальной искусственной кожи. Он ставит эксперименты на живой женщине, которую держит у себя дома. В главной роли - неподражаемый Антонио Бандерас.

Проект velcom Silver ART стартовал в январе и уже порадовал ценителей авторского кино показами фильмов Михаэля Ханеке, Дэвида Линча и Йоргоса Лантимоса. Зрителям предоставляется возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных лент демонстрируются на большом экране впервые за долгое время.

А в преддверии ретроспективы Педро Альмодовара поклонники киноискусства получили возможность увидеть картину Фатиха Акина "На пределе", недавно удостоенную премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке.-0-