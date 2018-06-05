Ретроспективу польских плакатов представят на выставке в Бресте

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Академия 100 плакатов" из собрания Академии искусств в Катовицах (Польша) откроется 8 июня в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, сообщили БЕЛТА организаторы.
Выставка организована Генеральным консульством Польши в Бресте, Польским институтом в Минске. В экспозиции будет представлено 60 работ, созданных за последние сорок лет педагогами и студентами академии в Катовицах. В течение длительного времени учебное заведение функционировало как Иногородний факультет пропагандистской графики краковской Академии искусств. С самого начала плакат был определяющим направлением, которое тщательно развивали в стенах учреждения.
"В наших архивах хранится множество жемчужин плакатного искусства. Часть собрания была выставлена в начале учебного года в новом здании академии и вызвала подлинный интерес со стороны студентов и гостей учебного заведения. Так родилась идея выставки. Это ретроспективы, своеобразное сентиментальное путешествие, представляющее творцов, тренды, явления, запечатленные на листах", - пояснила куратор выставки художница Моника Старович.
Экспозиция включает в себя как плакаты, сделанные по заказу, так и спасенные от забвения работы, созданные в мастерских. Особый интерес вызывает так называемый "Шкаф профессора Тадеуша Грабовского", который в течение длительного времени руководил мастерской проектирования плаката академии в Катовицах.
С выставкой польского плаката можно будет ознакомиться до 24 июня.-0-
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