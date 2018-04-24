24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер черной комедии "Миссис Хайд" Серж Бозон представит картину белорусскому зрителю 26 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Показы черной комедии Сержа Бозона "Миссис Хайд" начнутся 26 апреля в проекте "Лістапад. Коллекция". Главную роль в фильме исполнила Изабель Юппер, она получила за эту работу награду на кинофестивале в Локарно в прошлом году. Фильм в первый день показа представит белорусской публике сам автор в Falcon Club Бутик Кино. Приезд режиссера организован посольством Франции в Беларуси.

Для Сержа Бозона, французского актера, режиссера и кинокритика, "Миссис Хайд" - пятая полнометражная режиссерская работа. Предшествующая его новому фильму картина "Тип Топ", где главную роль также исполнила Юппер, на Каннском кинофестивале 2013 года получила Премию общества драматических авторов и композиторов.

Мадам Жекиль - эксцентричная "училка", которую ни в грош не ставят ни коллеги, ни ученики. Однажды в грозовую ночь в нее попадает молния, и это происшествие фантастическим образом меняет героиню. В кроткой мадам пробуждается дьявольская миссис Хайд. Властная и опасная для окружающих, она живет внутри мадам Жекиль и ждет удобного момента, чтобы мстить своим обидчикам.

Исполнительница главной роли Изабель Юппер не нуждается в представлении. Список фильмов с ее участием приближается к двухсотой отметке, а количество всевозможных наград, к слову, не только кинематографических, говорят сами за себя. Ее коллегами по фильму выступили не менее прославленные французские актеры Ромен Дюрис ("Сердцеед", "Любовь на кончиках пальцев", "Мольер") и Хосе Гарсия ("Нож гильотины", "Элиза", "Иллюзия обмана").

Один из хитов прошедшего "Лістапада" можно увидеть в кинотеатре "Пионер" (26 апреля - 5 мая) и в Falcon Club Бутик Кино (26 апреля - 9 мая).-0-