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Режиссер Дарья Жук планирует продолжать сотрудничество с "Беларусьфильмом"

Культура 29.08.2018 | 22:09

29 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Дарья Жук, режиссер фильма "Хрусталь", который Беларусь будет выдвигать на соискание кинопремии "Оскар", намерена продолжать сотрудничество с национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом она сообщила сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Жук рассказала, что у нее есть проект, который бы она хотела принести на "Беларусьфильм", но его нужно немного доработать. Как и в случае с "Хрусталем", ей хотелось бы развивать проект на условиях копродукции, чтобы он с учетом мнения большего числа заинтересованных становился лучше и интереснее.

Режиссер призналась, что у нее очень много идей и ей не хотелось бы делать что-то коммерческое.

Сегодня в столичном кинотеатре "Москва" состоялась белорусская премьера драматической комедии "Хрусталь", которая уже была с успехом показана на международных кинофестивалях. Фильм с интересом восприняли и белорусские зрители. После показа они не преминули воспользоваться возможностью пообщаться с режиссером и актерами, задать им вопросы.

Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук 30 августа выходит в республиканский прокат, его покажут в более чем 20 городах Беларуси. В частности, с 30 августа начнутся показы в Бресте (кинотеатр "Беларусь"), Витебске ("Дом кино") и Могилеве ("Космос", "Красная звезда", "Ветразь", "Родина"). В Витебской области "Хрусталь" покажет кинотеатр "Родина" в Городке. С 6 сентября к республиканскому прокату подключатся могилевские областные кинотеатры в Горках, Быхове, Белыничах, Кировске и Осиповичах, а также кинотеатры Минской области в Борисове ("Октябрь") и Молодечно ("Родина"). Киносеансы в Гомеле начнутся 20 сентября, пройдут они в кинотеатрах "Мир", "МиниОН", "Беларусь", "Мир", "Луч", "Знамя", "Родина", "Восход" и "Спутник". В Минске с 30 августа фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах "Аврора", "Пионер", "Беларусь", "Мир", "Ракета", "Киев", Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen и "АртКинотеатр". Прокат фильма организован Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельном документе на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Однако героиня планирует во что бы то ни стало добиться исполнения своей американской мечты.

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. На данный момент фильм Дарьи Жук приглашен на более чем 20 кинофестивалей по всему миру.

Положительные отзывы о картине написали издания Hollywood Reporter, Screen International, Variety, "Коммерсантъ" и многие другие. Российский кинокритик Андрей Плахов после премьеры в Карловых Варах написал: "Картина дебютантки Дарьи Жук "Хрусталь" дает выразительный образ белорусской глубинки в двадцатилетней ретропроекции. Юная героиня, альтер эго режиссера, хочет бежать из Минска, но в борьбе за американскую визу ее заносит в поселок Хрустальный, где Минск начинает казаться Нью-Йорком. Девушка подвергается физическому насилию и моральному прессингу, еще больше укрепляясь в своем стремлении к свободе, но и осознавая ее высокую цену. Это еще один небанальный сюжет, с драйвом разыгранный на территории "К Востоку от Запада".

Официальная заявка от Беларуси на соискание кинопремии "Оскар" будет отправлена вместе с прокатным удостоверением с 30 августа до 1 октября: согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показанный в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд.-0-

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Беларусьфильм, кино, сотрудничество
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