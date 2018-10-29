Режиссерский дебют актера Пола Дано можно посмотреть в Минске по 7 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По 7 ноября в рамках проекта "Лістапад.Коллекция" в Минске можно посмотреть семейную драму "Дикая жизнь", которая является номинантом на "Золотую камеру" Каннского фестиваля. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

"Дикая жизнь" - режиссерский дебют актера Пола Дано, известного по ролям в фильмах "Нефть", "12 лет рабства" и "Любовь и милосердие". Лента снята по одноименной книге Ричарда Форда - обладателя Пулитцеровской премии (1995 г).

"Книга сильно повлияла на меня. Здесь меня и Ричарда объединяет осознание семьи как самой великой любви нашей жизни. Поэтому это еще один источник борьбы и боли, которую причиняет любовь. "Дикая жизнь" - сострадание к рассорившимся родителям, показанное глазами ребенка", - признается режиссер.

Главные роли исполнили Джейк Джилленхол ("Горбатая гора") и Кэри Маллиган ("Воспитание чувств").

14-летний Джо - единственный ребенок Джанетт и Джерри, домохозяйки и профессионального игрока в гольф, живущих в маленьком городке в штате Монтана 1960-х гг. Неподалеку от дома героев вспыхивает лесной пожар. Джерри, потерявший работу, а вместе с ней и смысл жизни, решает вступить в добровольную пожарную бригаду, предоставив жену и сына самим себе. Джо, неожиданно оказавшийся в положении взрослого, вынужден следить за тем, как его мать знакомиться с новым мужчиной.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале Sundance-2018, собрав множество положительных отзывов. На Каннском фестивале этим летом "Дикая жизнь" была номинирована на премию "Золотая камера" за лучший полнометражный дебют.-0-