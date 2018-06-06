Режиссеры из Беларуси получили награды кинофорума "Золотой Витязь"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды XXVII Международного кинофорума "Золотой Витязь" в Севастополе получили режиссеры из Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на Национальной киностудии "Беларусьфильм".
Приз "Серебряный Витязь" получила режиссер Галина Адамович за картину "Чужое и свое" в категории "Документальные полнометражные фильмы".
В номинации "Анимационный фильм" "Бронзового Витязя" жюри конкурса вручило Елене Петкевич за работу "Нянюшкины сказки".
В категории "Документальные короткометражные фильмы" белорусским киномастерам вручены дипломы: "За бережное сохранение в исторической памяти подвига героев войны" - фильму "Возвращение", автор сценария и режиссер Сергей Катьер и "За актуальную тему и поэтику рассказа" - фильму "Тихая улица", автор сценария и режиссер Александра Маркова.
В программе XXVII Международного кинофорума "Золотой Витязь" было представлено 137 конкурсных и 8 внеконкурсных фильмов из 28 стран мира в семи категориях: художественный, анимационный, дебютный, студенческий, детский, документальный короткометражный и полнометражный фильмы. Ежегодно кинофорум проводят с целью утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей и консолидации творческих сил мастеров культуры России, стран славянского мира и всех народов планеты. Главный девиз "Золотого Витязя" - "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".
Кинофорум "Золотой Витязь" проходил в Севастополе с 22 по 31 мая. -0-
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