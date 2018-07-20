20 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Резиденцию Вишневой королевы открыли в Глубоком, передает корреспондент БЕЛТА.

Резиденция разместилась на берегу озера Кагальное в центре города. По форме дом напоминает цветок вишни, а пять комнат символизируют его лепестки. В первой представлены рисунки, созданные воспитанниками Глубокской детской художественный школы имени Язэпа Дроздовича. Вторая комната приглашает познакомиться со снимками участников фотоконкурса "Вишневое селфи". Третья называется "Ад мінулага да сучаснага" - она рассказывает об истории "Вишневого фестиваля". Здесь представлены сувениры и подарки от гостей форума за все время его проведения. Четвертый зал знакомит с традиционными ремеслами, которые сохраняют и развивают мастера Глуботчины. В пятой комнате можно в сезон попробовать местную вишню, попить чая с вареньем из этой ягоды.

Рядом с резиденцией установлены два кованных дерева - на одном в виде вишен изображены гербы городов-побратимов Глубокого, на втором - флаги стран-участниц фестиваля. Все эти "ягоды" будут эффектно светится в темное время суток. Не исключено, что в будущем железных деревьев станет больше. Также возле резиденции стоит бюст Болеслава Лапыря. Именно из садов этого агронома и селекционера сладкая зимостойкая вишня попала на Глуботчину.

Во время открытия председатель местного райисполкома Олег Морхат поздравил гостей и жителей города с появлением нового объекта.

"Приятно, что "Вишневый фестиваль" получился народным, для людей, и символ ему - наша вишня. В этом году она особенно уродилась. С радостью наблюдал картину, когда утром шел на работу, а люди собирали любимую ягоду", - сказал Олег Морхат.

Глава региона поблагодарил партнеров из разных стран за сотрудничество, а также всех, кто создавал эту резиденцию.

Затем руководитель района вместе с главами делегаций перерезали красную ленточку. Представители стран-участниц фестиваля посадили саженцы вишни возле дома королевы, и на специальной "маляванцы" закрасили ягоды на полотне в красный цвет. После официальной части дом Вишневой королевы смогли посетить все желающие.

В Глубоком 21 июля продолжатся мероприятия праздника. Стартует субботний день торжественным шествием "В гостях у Вишни". Запланированы смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", торжественная регистрация брака "Вишневая свадьба", конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши", финал конкурса красоты "Мисс экстрим", гала-концерт "Вишневое соцветие дружбы" и аукцион "Вишневый пирог". В программе также концерт арт-группы "Беларусы", открытие спортивно-игровой площадки, выставка-ярмарка работ народных мастеров, концерт выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко, фейерверк и дискотека для молодежи "Вишневый микс". "Вишневый фестиваль" проводится в Глубоком в шестой раз. Организаторами форума выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Глубокский райисполком.

Фото Александра Хитрова