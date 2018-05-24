Рижский театр "Дайлес" приехал в Витебск с гастролями

24 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Впервые с гастролями в Витебск приехал рижский театр "Дайлес", передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении двух дней в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа гости из Латвии представят белорусскому зрителю две драмы - "Эквус" Питера Шеффера и "Брутальный и сын" Гарри Оуэна. Обе постановки с теплом приняли зрители на родине актеров. Спектакль "Эквус" и актер Дайнис Грубе удостоены наград одной из латвийских премий. Спектакли будут показаны на латышском языке с субтитрами на русском. Это первый приезд театра в Беларусь. Его инициатором выступил консул Латвии в Витебске Угис Скуя.

Во время пресс-конференции директор театра "Дайлес" Андрис Витолс рассказал, что два года назад его пригласил посетить Витебск и посмотреть местный театр консул Угис Скуя, который является постоянным зрителем постановок витебского театра. По словам консула, его интерес к этому виду искусства появился давно, еще во время дипломатической работы в Брюсселе в 2005 году он создал театр из живущих в Бельгии латышей. Еще одним импульсом для приезда в город на Двине стало то, что министерства культуры Беларуси и Латвии подписали соглашение о развитии культурных связей.

Режиссер-постановщик спектакля "Брутальный и сын" (английского драматурга Гарри Оуэна) Дмитрий Петренко отметил, что пьеса понравилась тем, что выписаны четыре понятных и ярких персонажа, которых интересно играть актерам. На эту пьесу в Латвии приходило много молодежи.

"На выбор пьесы повлияла и актуальность затрагиваемой темы - воспитания детей, их взаимоотношения с родителями, а также показ того, как сделанная маленькая глупость может превратиться в большой ужас", - подчеркнул режиссер. По его словам, в Латвии растет интересное поколение драматургов, с которыми вместе пишутся пьесы. Некоторые литературные работы создаются для конкретного театра и актеров.

В свою очередь директор Коласовского театра Александр Старых выразил надежду, что сотрудничество продолжится. В частности, на следующей неделе витебский театр посетит с ответными гастролями Латвию. Белорусы представят два своих спектакля - "Шагал… Шагал…" и "Каралева прыгажосці з Лінэна".

Театр "Дайлес", в прошлом Государственный академический художественный театр имени Яна Райниса Латвийской ССР, возник по инициативе представителей прогрессивной интеллигенции. Открытие театра состоялось в 1920 году. В настоящее время "Дайлес" считается одним из крупнейших профессиональных репертуарных театров Латвии с тремя площадками.-0-