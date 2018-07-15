Робертино Лоретти: Беларусь - одна из самых красивых стран, которые я видел

15 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь - одна из самых красивых стран, которые я видел. Такое мнение в интервью программе "Контуры" на ОНТ высказал знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти, член жюри конкурса молодых исполнителей фестиваля "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА.

Робертино Лоретти признался, что с Витебском и фестивалем познакомился более 20 лет назад, когда был еще молод. "Город просто восхитительный. Беларусь развивается с невероятной скоростью. К тому же, вы живете как в раю. У вас прекрасные нетронутые леса", - считает он.

Итальянский певец отметил высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов песенного конкурса. "Хороший уровень, может, не совсем максимальный, но гораздо выше, чем 20 лет назад. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то должен сказать спасибо родителям за голосовые данные. Я, когда ставлю оценку, не смотрю на внешность, а слушаю голос - какой тембр и идет ли это от сердца", - добавил он. Робертино Лоретти считает, что музыка обладает огромной силой. "Я пою с самого детства для миллионов людей, и многие признаются, что научились говорить по-итальянски, слушая мои песни", - сказал певец.-0-