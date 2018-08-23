Рок-хиты завершат летний сезон "Классики у ратуши"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-хиты в исполнении Президентского оркестра под руководством Виктора Бабарикина прозвучат в Минске на фестивале "Классика у ратуши с velcom" 25 августа в Верхнем городе, сообщили БЕЛТА организаторы.

Завершающий концерт летнего open air пройдет под девизом "Классика встречает рок". Президентский оркестр исполнит произведения великих классиков и главные рок-хиты XX столетия в классической обработке. Во время концерта будут звучать произведения Моцарта, Шопена, Верди и мелодии таких групп, как Metallica, Guns'n'Roses и Queen.

"Президентский оркестр выступал с такими мировыми знаменитостями, как Юрий Башмет, Робин Гибб, Стинг, Дмитрий Хворостовский и группа Scorpions. Программа "Классика встречает рок" - экспериментальный проект, который показывает, насколько тесно переплетены различные музыкальные жанры. Кроме классических инструментов на концерте прозвучат электрогитары и перкуссия", - отметил директор госучреждения "Минскконцерт" Андрей Микуцевич.

Завершающий концерт фестиваля "Классика у ратуши с velcom" начнется у Минской городской ратуши 25 августа в 20.30. Посмотреть выступление музыкантов можно будет не только в Верхнем городе, но также в режиме онлайн.-0-