11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель", сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.
Ролик о визитной карточке туристического Минска НББ - один из первых в серии видео о возможностях белорусского туризма в открытом доступе на канале YouTube.
Во время интервью с директором библиотеки Романом Мотульским ведущий узнал все самые интересные факты об "алмазе знаний", посетил святая святых - книгохранилище и даже собственноручно выполнил читательский заказ. Автор проекта - Андрей Гузель.
Из ролика можно узнать о "белорусском алмазе", его уникальном десятимиллионном фонде, музее книги, самых редких и ценных изданиях, хранящихся уже несколько сотен лет. Видео получилось максимально открытое, очень познавательное не только для туристов, но и для белорусов, отметили в библиотеке. -0-
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