13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер на 44-м году жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России.
"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - говорится в сообщении.
Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Также был соавтором сценария фильма "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".
Союз кинематографистов приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича.
Прощание состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4) в Москве.-0-
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