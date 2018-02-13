Дмитрий Соловьев в фильме "Нежный возраст", 2000 год. Фото Студии ТРИТЭ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер на 44-м году жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России.

"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", - говорится в сообщении.

Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Также был соавтором сценария фильма "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".

Союз кинематографистов приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича.

Прощание состоится 14 февраля в 10.30 в Храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4) в Москве.-0-