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Российский художник-модельер Валентин Юдашкин отмечает 55-летие

Культура 14.10.2018 | 10:11
Валентин Юдашкин. Фото из архива
Валентин Юдашкин. Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский модельер, заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России Валентин Юдашкин сегодня отмечает 55-летие.

Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область). Страсть к моделированию одежды проявилась у него еще в школьные годы. В раннем детстве у него обнаружился талант к рисованию, которому он предпочитал любые другие занятия. А затем начал рисовать свои первые эскизы "моделей", шил много из того, что было под рукой - для друзей, для родных и для себя.

В 1981 году поступил на факультет моделирования Московского индустриального техникума, во время учебы проходил практику в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева. Его нисколько не остановил тот факт, что его курс "Дизайн моды" на 99,9% составляли девчонки.

В 1986 году окончил техникум с отличием, защитив сразу два диплома: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". В 1987 году выпускник представил свою первую коллекцию. Каждую вещь Юдашкин сделал своими руками, без помощи стилистов и портных. Местом дебюта стала гостиница "Орленок". Молодого модельера заметили приглашенные на показ французы. Через год Валентин впервые попал за границу.

Настоящий успех Валентина Юдашкина связан с коллекцией "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. Публика пришла в восторг от платьев, выполненных в стиле всемирно известных яиц работы ювелира Фаберже. Имя Юдашкина стало известным в модных кругах. Коллекция демонстрировалась в советском посольстве, и это делало ее еще более экзотичной. Свое восхищение молодому дизайнеру высказали Пьер Карден и Пако Рабан. Модные журналы Европы и Америки наперебой стали писать о "русском стиле" и "стиле Юдашкина".

Свои коллекции модельер часто посвящал русской культуре ("Екатерина Великая", "Русский модерн", "Анна Каренина"). По эскизам Валентина Юдашкина пошили костюмы для российских сборных команд Олимпийских игр.

В 1996 году Дом моды Valentin Yudashkin стал членом Ассоциации высокой моды и получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды и готовой одежды. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в эту организацию. Подобное членство поставило его наравне со звездами мира моды Джанни Версаче и Валентино. Дом моды Юдашкина получил право называться Домом высокой моды. По требованиям Парижского синдиката автор обязан ежегодно представлять две коллекции по сезонам осень-зима и весна-лето, количество моделей в каждом показе должно быть не менее 45, их нужно сделать на 85% вручную. С этого времени Юдашкина официально приглашают в Париж два раза в год.

Свой первый бутик в Москве Юдашкин открыл в 1997 году, сначала там была представлена только одежда, позже появились аксессуары, ювелирные изделия и очки. Уже в 1999 году модельер выпустил собственную линию парфюма.

С 2000 по 2012 год Валентин Юдашкин провел свою персональную выставку в Историческом музее Москвы, издал альбом, посвященный уникальному стилю Дома моды, открыл новые шоу-румы в Милане и Париже, разработал и презентовал линию мебели и предметов для интерьера.

В 2003 году дизайнер выпустил книгу-альбом, посвященную пятнадцатилетию творческой деятельности. Презентация книги состоялась на Международной книжной ярмарке во Франкфурте.

Валентин Юдашкин является членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, с 2012 года назначен главным редактором телеканала "Стиль и мода" и президентом Союза танцевального спорта России.

В 2015 году коллекция российского модельера весна-лето произвела фурор. Платья, на создание которых Валентина Абрамовича вдохновила атмосфера цветущих садов Франции, оказались удивительно нежными и женственными. Они выполнены в пастельных тонах и украшены аппликациями из бутонов и стразов. В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin стал полноправным членом Французской федерации высокой моды и модельеров. Это первый бренд российской индустрии моды, который удостоился данного членства. Также в 2016-м компания Faberlic отдала дань уважения знаменитому российскому кутюрье: мэтр мировой парфюмерии Морис Русель создал духи Faberlic by Valentin Yudashkin Gold.

Последние годы были непростыми для дизайнера Валентина Юдашкина. В 2016 году он перенес сложную операцию на почке, а в 2017 году в эфире шоу "Прямой эфир" канала "Россия" признался, что болен раком. Для лечения Юдашкину потребовался год активной терапии.

На Неделе моды в Париже, которая проходила с 25 сентября по 3 октября 2018 года, состоялся показ новой коллекции Валентина Юдашкина сезона весна/лето-2019. Вместе с модельером в финале шоу на подиум вышла его дочь Галина. Основной принцип коллекции - вернуть на подиум женственность. Классика легко сочетается с гламуром и роскошью. Дизайнер уделил много внимания вечерней моде, добавив весьма откровенных нарядов из прозрачного материала телесного цвета, расшитых цветочными аппликациями.

18 октября 2018 года на телеканале "Пятница!" выйдет российская версия проекта "Подиум", где Валентин Юдашкин возглавит жюри. В проекте примут участие начинающие дизайнеры, они поборются за звание лучшего модельера России, а также за 1 млн российских рублей на развитие собственного бренда и возможность создать коллаборацию с компанией Faberlic.

Валентин Юдашкин не останавливается на достигнутом. Дом моды продолжает расти и развиваться. "Я люблю экспериментировать, меня это радует, интригует. Жизнь меняется, и мы не должны стоять на месте", - говорит знаменитый модельер. Для него "работа - это жизнь, а жизнь - работа".

Юдашкин женат, его супруга Марина является менеджером Дома моды Valentin Yudashkin. Дочь семейной пары Галина Юдашкина стала мамой во второй раз в марте 2018 года. Первого сына от супруга Петра Максакова она родила в 2016 году.

Валентин Юдашкин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), орденом Почета (2008), имеет звание заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999), народный художник Российской Федерации (2005), кавалер ордена искусств и литературы (Франция, 2007), Кавалер ордена Почетного легиона (2013).-0-

Валентин Юдашкин на пресс-конференции перед показом в Минске, 2007 год
Валентин Юдашкин на пресс-конференции перед показом в Минске, 2007 год

Валентин Юдашкин, 2007 год
Валентин Юдашкин, 2007 год

Валентин Юдашкин, 2009 год
Валентин Юдашкин, 2009 год

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знаменитость, мода, Россия
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