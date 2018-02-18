Российскому эстрадному певцу и композитору Аркадию Укупнику исполняется 65 лет

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любимый публикой певец, композитор, актер и продюсер Аркадий Укупник сегодня празднует 65-летие.

Заслуженный артист России Аркадий Семенович Укупник родился в 1953 году в украинском городе Каменец-Подольском. Сам артист утверждает, что его правильная фамилия Окупник, а заглавная буква У появилась по вине паспортистки, которая допустила опечатку в паспорте отца Аркадия. Правда это или шутка, сказать сложно, ведь Аркадий Укупник известен своей любовью к розыгрышам.

Будущий композитор воспитывался в семье учителей: его отец преподавал в школе математику, а мать - русскую литературу. Младшая сестра артиста - Маргарита - пошла по стопам родителей, а вот Аркадию не так просто было определиться с профессией.

Сложно поверить, но известный ныне композитор и певец просто терпеть не мог занятия музыкой, хотя с шести лет учился играть на скрипке. Виной тому были ежедневные издевательства в музыкальной школе (Аркадий был единственным мальчиком в классе) и широкий солдатский ремень, без которого Укупник-старший не представлял домашние прослушивания сына. Однако все это не помешало будущему музыканту окончить обучение по классу скрипки с красным дипломом.

В 1970 году он отправился покорять Москву. Аркадий Укупник поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана на специальность "Автоматизация и механизация сварочного производства". Несмотря на то что изучение оборудования и технологии сварочного производства слабо сочеталось с романтическим увлечением музыкой, Аркадий Укупник продолжал заниматься творчеством. Уже на втором курсе Баумановского училища он стал бас-гитаристом в джаз-клубе, а одно время даже играл в ансамбле на бас-балалайке. По воле случая на одном из концертов он познакомился с популярным композитором и певцом Юрием Антоновым и был приглашен в ансамбль "Магистраль", который вскоре распался. Молодой музыкант также выступал с оркестром Леонида Утесова, позже присоединился к группе "Джаз-Атака".

Впоследствии он задумался о профессиональной музыкальной карьере и по совету коллег поступил в Царицынское музыкальное училище по классу бас-гитары.

В период с 1978 по 1983 годы Укупник работал в Камерном еврейском музыкальном театре, где практиковался не только как гитарист, но и как актер. Пел на идиш в спектакле-мюзикле "Черная уздечка для белой кобылицы" Юрия Шерлинга.

Аркадий Укупник дебютировал как сольный исполнитель в 1982 году, однако популярность в качестве певца получил только в 1990-х благодаря участию в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. Известность артисту принесли хиты "Фиеста", "Маргаритка", "Петруха", "Летит звезда", "Сим-Сим, откройся", "Я на тебе никогда не женюсь". Среди российских звезд Аркадий Укупник выделялся своим необычным репертуаром и экстравагантной внешностью, напоминающей образ французского комика Пьера Ришара. Кстати, своим имиджем артист обязан все той же примадонне: именно она попросила парикмахера завить ему волосы, посоветовала Аркадию надеть очки. В этот период Укупник попробовал себя и в продюсерской деятельности с группой "Кар-Мэн".

Наибольшей известности Аркадий Укупник добился в качестве композитора. Дебютной стала песня "Рябиновые бусы" для Ирины Понаровской, вышедшая в 1983 году. Композиция сразу понравилась слушателям. Далее последовали песни "Сильная женщина" в исполнении Аллы Пугачевой, "Милая" Филиппа Киркорова, "Ксюша" Алены Апиной, "Туман" Владимира Преснякова-младшего, "Любовь здесь больше не живет", "Самая долгая ночь" Влада Сташевского - и это далеко не полный список написанных им хитов.

Услышать музыку Укупника можно и в таких известных фильмах, как "Божья тварь", "Сволочи", "Любовь-морковь", "Юленька", "Черная молния". На его счету также несколько актерских работ: он снялся в картинах "Новейшие приключения Буратино", "Любовница из Москвы", "Дочки-матери", "Счастливы вместе".

В 2003 году Аркадий Укупник сыграл роль Эймоса Харта в мюзикле "Чикаго". В том же году в зале Кремлевского дворца состоялся гала-концерт "Неужели пятьдесят?", посвященный 50-летию артиста.

В 2004 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

С 2014 года Аркадий Укупник вместе с женой Натальей и Игорем Бутманом является организатором ежегодного джазового фестиваля "World Jazz Festival" в Риге. Также он руководит собственной студией звукозаписи "Олимпик", которую создал с несколькими коллегами по цеху.-0-