РТБД в 2018 году покажет спектакли во Франции, Польше и Армении

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии в 2018 году представит свои постановки во Франции, Польше, Армении. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Александр Гарцуев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Гарцуева, в прошлом году театр принимал участие в Авиньонском фестивале во Франции, в этом году запланировано выступление в Париже. Недавно театр вернулся из Сербии, где участвовал в фестивале. В мае отправится выступать в Ереван на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проводит Международная конфедерация театральных союзов. Второй форум, к слову, принимала Беларусь, и непосредственным его организатором был РТБД. Осенью на гастроли приглашен спектакль "Карьера доктора Рауса" театра в Лодзь (Польша). С польскими коллегами сложились давние связи, и белорусский РТБД там бывает нередко. Коллектив выступает в Варшаве, Белостоке, Люблине, Лодзи, а представители польской культуры - частые гости в Беларуси, где проводят мастер-классы.

Говоря о новых постановках, Александр Гарцуев сообщил о начале подготовки спектакля "Москоу Дримин" по пьесе белорусского драматурга Виталия Королева. Ставить его приглашена российский режиссер Ольга Саратокина. Запланирована еще одна постановка, займется которой украинский режиссер Стас Жарков. О нем Александр Гарцуев отозвался как о ярком молодом режиссере, чью постановку ожидают с большим интересом.-0-