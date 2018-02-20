Ручное ткачество как современное искусство: необычный мастер-класс пройдет в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по ручному ткачеству проведут 21 февраля для посетителей выставки художественного текстиля и костюма "Гиперсвязи" в арт-гостиной "Высокае мѣста", сообщили БЕЛТА организаторы.

Таким образом устроители хотят привлечь больше внимания как к самой выставке студентов Белорусской государственной академии искусств, так и к традиционному белорусскому ремеслу. Участников мастер-класса ждет экскурсия по экспозиции "Гиперсвязи" с куратором выставки, преподавателем кафедры ДПИ и костюма Белорусской государственной академии искусств, членом Белорусского союза художников Христиной Высоцкой. Затем авторы работ, лауреаты международных конкурсов художественного текстиля Майя Степанько, Ирина Баньковская и Ульяна Демидович проведут урок для всех желающих.

Молодые мастера расскажут об основах ручного ткачества на гобеленовой раме, начиная от подготовки необходимых материалов, оборудования и натяжения нитей основы и заканчивая художественным оформлением декоративного тканого полотна.

Выставка "Гиперсвязи" - это отражение процессов преемственности и трансформаций в современном искусстве на примере художественного текстиля и костюма. В работах передана связь классики и современности, народной культуры и экспериментальных подходов. Традиционное ремизное ткачество, классический гобелен, аппликация и ручное крашение комбинируются с многочисленными нетекстильными материалами и авторскими техниками.-0-