Руководителю франко-белорусской ассоциации "Жизнь в музыке" вручена медаль Франциска Скорины

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителю франко-белорусской музыкальной ассоциации La Vie En Musique ("Жизнь в музыке"), известному белорусскому музыканту и композитору Георгию Сосновскому вручена медаль Франциска Скорины. Церемония награждения состоялась в посольстве Беларуси во Франции, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Вручая ему медаль, посол Беларуси во Франции Павел Латушко подчеркнул, что белорусская диаспора во Франции активно оказывает содействие развитию двустороннего сотрудничества между странами как в экономической, так и в культурной сферах. Дипломат отметил, что Георгий Сосновский и возглавляемая им ассоциация регулярно организовывают мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию белорусской культуры.

После торжественной церемонии награждения в посольстве прошел концерт классической музыки в исполнении Георгия Сосновского и его учеников. Состоялся вернисаж белорусских художников - участников известной выставки Art Capital, которая прошла в феврале в Гранд-Пале под патронатом президента и министра культуры Франции.

В торжественном мероприятии в посольстве приняли участие представители французских органов государственного управления, французской общественности и белорусской диаспоры.

Как сообщалось, в соответствии с указом Президента Беларуси Георгий Сосновский был удостоен награды за значительный личный вклад в популяризацию отечественной культуры за рубежом и поддержку молодых белорусских музыкантов.-0-