Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Второй день XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" завершился, наибольшее количество баллов в сумме за два дня набрали Марчел Рошка из Румынии и Амре из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурсанты исполнили мировые хиты. Но именно румыну за песню "Молитва" каждый член жюри поставил десятку. По сумме баллов за два конкурсных дня (156) он вышел на первое место. Как и Амре из Казахстана, который получил на один балл меньше от судий во второй день.

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