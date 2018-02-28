Рыженков: нужно переводить больше белорусских книг на иностранные языки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков считает, что нужно переводить больше белорусских книг на иностранные языки. Такое мнение он высказал во время осмотра стендов XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, у стенда Германии Максим Рыженков отметил, что классиков немецкой литературы знают и любят. "Надо подумать, чтобы в Германии больше узнали и о белорусской литературе - современной и классической", - добавил он.

Первый замглавы Администрации Президента предложил Министерству информации определить перечень произведений, которые могли бы показать немецкому читателю Беларусь, душу белорусов.

С мнением Максима Рыженкова согласился Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар. "Но это не вопрос воли, это вопрос рынка", - заметил он.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.-0-