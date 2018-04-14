Самую дорогую картину Малевича выставят на аукцион в мае

На аукционе Christie's, который пройдет пятнадцатого мая, на продажу выставят произведение Казимира Малевича "Супрематическая композиция", созданную в 1916 году. Именно эта картина в 2008 году была продана за шестьдесят тысяч долларов.

Картина очень долго кочевала по миру. Началось все с того, что сам Малевич привез ее на выставку в Берлин и оставил, надеясь вернуться. Однако больше его заграницу не выпустили. После этого она хранилась в Городском музее Амстердама, откуда была перевезена в Музей Гуггенхайма. Неоднократно картину пытались вернуть в Россию.

Имя того, кто выставит картину на торги, не известно. "Супрематическая композиция" является самой дорогой картиной Малевича. Организаторы аукциона прогнозируют, что в этот раз она побьет собственный рекорд.