Сборник классика румынской поэзии Михая Эминеску на белорусском языке представлен на Минской книжной выставке

3 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сборник классика румынской поэзии Михая Эминеску в переводе на белорусский язык представлен на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга издана в Минске при поддержке посольства Румынии в Беларуси к 25-летию белорусско-румынских дипломатических отношений.

С новинками литературы гостей румынской книжной экспозиции знакомит супруга посла Румынии Надя Мошану. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она рассказала, что цель организаторов стенда - как можно шире познакомить белорусов с традициями и культурой Румынии. Минская книжная выставка-ярмарка - хорошая возможность привлечь внимание к истории страны, ее знаменитостям. В их числе известный скульптор румынского происхождения Константин Брынкуш, румынский композитор, скрипач и дирижер Джордже Энеску. Надя Мошану отметила интерес посетителей, в частности минских студентов, к современной румынской литературе, что неслучайно в контексте празднования в 2018 году Румынией 100-летия создания государства.

Экспозиция знакомит и с традиционным праздником встречи весны Мэрцишор, который включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО благодаря совместным усилиям Румынии, Молдовы, Болгарии и Македонии. Он отмечается 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из красных и белых ниточек - мэрцишоры. Обладателями таких украшений становятся и посетители румынской экспозиции на Минской книжной выставке-ярмарке.-0-