Сборник рассказов о Минске известных и начинающих авторов выйдет по итогам конкурса

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник рассказов о Минске известных и начинающих авторов выйдет по итогам литературного конкурса. Как сообщили БЕЛТА его организаторы, работы принимаются до 1 марта.

Идея спецпроекта "10+10" принадлежит организаторам фестиваля "Город и книги", который в нынешнем году пройдет 18-19 мая в Минске в третий раз. Конкурс проводится совместно с журналом "Маладосць". По завершении в одном издании будут собраны короткие произведения о белорусской столице 10 известных авторов и 10 авторов-новичков. Среди известных литераторов в том числе Людмила Рублевская, Михаил Володин, Адам Глобус и Раиса Боровикова.

На конкурс принимаются произведения прозы на белорусском языке, которые ранее нигде не были опубликованы. Участником может стать любой гражданин Беларуси в возрасте 18-30 лет. Лучшие работы будут выбраны профессиональным жюри, в состав которого войдут организаторы конкурса. Подробнее с его условиями можно ознакомиться на сайте фестиваля "Город и книги".

Часть тиража сборника планируется передать в библиотеки страны. Рассказы победителей также будут напечатаны в журнале "Маладосць". Произведения профессиональных авторов опубликуют на страницах изданий партнеров проекта до выхода сборника, презентация которого состоится на фестивале "Город и книги".

Цель конкурса - поощрение и поддержка литературного творчества молодых людей Беларуси, популяризация чтения, национального языка и литературы.

"Город и книги" - проект, организованный силами волонтеров. Три года фестиваль активно набирал обороты, прирастал новыми идеями и посетителями. За это время прошло более 300 книжных и литературных мероприятий, которые посетили свыше 16 тыс. человек.-0-