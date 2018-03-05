5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник стихов Максима Богдановича в переводе презентован в Испании, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в этой стране.

Книга классика белорусской литературы "Згукі маёй Бацькаўшчыны" на испанском языке была издана при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Беларуси.

Презентация состоялась на литературно-поэтическом вечере, посвященном творчеству белорусского поэта, в почетном консульстве Беларуси в городе Аликанте.

На творческом вечере, организованном представителями белорусской диаспоры в Испании, прозвучали такие произведения Максима Богдановича, как "Санет", "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы", "Слуцкія ткачыхі", "Зорка Венера" и другие. В мероприятии в том числе приняли участие белорусы, проживающие в Испании, дипломаты и местные жители.

Представители белорусской диаспоры передали в дар посольству картину известного гомельского художника Сергея Радченко.-0-