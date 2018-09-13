Секреты мотивации спортсменов раскрывает фильм "Никого впереди"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секреты мотивации спортсменов к достижениям раскрывает белорусский фильм "Никого впереди". Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском клубе мастеров плавания "Зубр", картина повествует о пути к победам команды и стимулирует к высоким результатам в других видах спорта.

Белорусским клубом "Зубр" в составе Максима Крука, Ильи Коваленка, Павла Лагуна, Павла Зинькевича завоеваны самые престижные международные титулы в плавании в категории "Мастерс": золото и мировой рекорд в эстафетном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в категории "Мастерс" (2015 год), золото на чемпионате Европы по водным видам спорта (2016 год), два золота в эстафетах на Всемирных играх "Мастерс" (2017 год). Клуб "Зубр" широко известен за рубежом, а интерес к Беларуси через многотысячное сообщество пловцов в мире постоянно растет.

Фото Минского клуба мастеров плавания "Зубр"

Документальный фильм "Никого впереди" режиссера Станислава Купченко и оператора Арсения Богунова не является лишь биографичным. Герои повествуют об истории побед, об этом виде спорта, о его олимпийской программе. Рассказ мотивирует к достижениям в любом виде спорта.

Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что при верном подходе к организации спортсмены, объединенные в команду, могут при любых обстоятельствах на чемпионатах самого высокого уровня добиваться исключительно золотых наград. Фильм поднимает вопросы развития клубной системы в белорусском спорте.

Мировое движение "Мастерс" - возможность вести активный образ жизни, повышать качество жизни, заниматься спортом, выступая за клубы, в том числе на престижных мировых соревнованиях, для людей от 18 лет и старше. В 1986 году на Конгрессе ФИНА (Международная федерация плавания) плавание в категории "Мастерс" было объявлено отдельным видом спорта, называющимся "плавание в разрезе возрастных категорий".

Вскоре планируется выход фильма "Никого впереди" на телеэкраны.-0-