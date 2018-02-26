Семинар молодых литераторов "Першацвет" пройдет в Минске 1 марта

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар молодых литераторов "Першацвет" пройдет 1 марта на филологическом факультете БГУ в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
"Першацвет" будет организован во время работы XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки. В семинаре примут участие преподаватели БГУ, редакторы республиканских печатных изданий, журналисты и писатели. Запланирован ряд тематических докладов и дискуссия, к которой приглашаются не только выступающие, но и аудитория - студенты-филологи, молодые авторы.
Специальные гости семинара - участники IV Международного симпозиума литераторов "Писатель и время", который станет знаковым мероприятием выставки-ярмарки.-0-
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