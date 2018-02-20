20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия станет почетным гостем на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостями выставки станут четыре сербских писателя. Пройдут творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем, Даяной Лазаревич - переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича "Вянок", а также сербско-белорусская литературная встреча "Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич". Также в программе участия Сербии запланирована выставка Национальной библиотеки Сербии "Сербская литература в Первой мировой войне".

Посетители выставки-ярмарки смогут познакомиться с книгой Невены Витошевич-Чеклич "Чырвоныя кветкі Косава поля", изданием "Беларусы пра Сербію і Югаславію". Будут представлены перевод на русский язык произведений св. Саввы Сербского "Студенички типик" и "Житие св. Сименона". Подборки белорусской поэзии можно будет найти в сербском журнале "Повелья". Также посетителям выставки представят сербские выпуски журналов "Маладосць", "Полымя", "Нёман" и газеты "Літаратура і мастацтва". В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

Белорусская сторона также подготовилась к тому, что Сербия выступает в этом году почетным гостем. На выставке состоится презентация книги прозы "Пясочны гадзіннік лёсу" и стихов сербских поэтов "Залаты воз".

Почетными гостями выставки в разные годы выступали Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, Китай, Армения, Великобритания.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Вход свободный.-0-