Сергей Шнуров объявил о своем разводе с женой

Cолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил в социальной сети, что они с женой Матильдой после 8 лет совместной жизни приняли решение развестись. Музыкант попросил журналистов не тревожить их расспросами.

Это был третий брак Шнурова. До официальной регистрации пара встречалась несколько лет, а в 2010 году они официально зарегистрировали свои отношения. Общих детей у супругов нет. Сергея и Матильду считали гармоничной парой. Супруги дали не одно совместное интервью и позировали для глянцевых журналов.

В развод звездной пары поверили не все.

Продюсер Иосиф Пригожин предполагает, что такое известие может быть уткой, способом привлечь к себе внимание. Об этом же пишут и поклонники артиста в комментариях под его постом в социальной сети.