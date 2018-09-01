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Сергею Гармашу исполняется 60 лет

Культура 01.09.2018 | 10:10
Актеры Игорь Янковский и Сергей Гармаш. Фото из архива
Актеры Игорь Янковский и Сергей Гармаш. Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня талантливому актеру театра и кино народному артисту Российской Федерации Сергею Гармашу исполняется 60 лет.

Родился Сергей Гармаш 1 сентября 1958 года в Херсоне в простой рабочей семье. Сергей был непростым ребенком: частенько дрался, бил стекла, мог уговорить весь класс вместо урока пойти в кино. Пару раз его исключали из школы. Об актерской профессии Гармаш и не думал - мечтал после школы поступить в мореходку, но документы подал в Днепропетровское театральное училище. Закончил училище по специальности "артист кукольного театра". Затем работал в Херсоне, выезжая с гастролями по близлежащим поселкам и колхозам.

На фестивале "Лістапад". Фото из архива
На фестивале "Лістапад". Фото из архива

Через два года его призвали в армию. За время службы в строительном батальоне солдат научился многим полезным для себя вещам. О том времени Гармаш вспоминает: "Я там многому научился, что потом в жизни пригодилось: могу быть бетонщиком, стропальщиком, руками многое умею делать".

В 1980 году после службы Гармаш поехал в Москву поступать в театральное училище. Первоначально он подал документы сразу в три театральных вуза, но потом остановил свой выбор на школе-студии МХАТ, после окончания которой был принят в труппу Московского театра "Современник".

На первом курсе Сергей Гармаш познакомился со своей будущей женой Инной, которая также играет в "Современнике". У них растут двое детей - дочь Дарья и сын Иван.

Сегодня Сергей Гармаш - один из ведущих артистов театра с интересным и обширным репертуаром. Это Лопахин в "Вишневом саде" Антона Чехова, Альфонс в "Трех товарищах" Ремарка, Михаил в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, Первый министр в "Еще раз о голом короле" Леонида Филатова.

В кино Сергей Гармаш начал сниматься с 1984 года. Его первым фильмом была военная драма "Отряд", снятая режиссером Алексеем Симоновым, где он сыграл рядового Урина. В 1990 году Гармаш познакомился с выдающимся режиссером Вадимом Абдрашитовым и снялся в его ленте "Армавир". Через некоторое время Абдрашитов вновь пригласил актера на съемки. Роль Фиделя в фильме "Время танцора" (1997) стала одной из лучших в его исполнении.

Сергей Гармаш. Фото из архива
Сергей Гармаш. Фото из архива

Его полюбили режиссеры, продюсеры и зрители. Ему всегда достается настоящий мужской характер. Персонажи Гармаша - часто люди жесткие, прямолинейные, иногда даже жестокие. "Это скорее идет от типажности, - считает актер. - С моим лицом трудно было бы сыграть нежного влюбленного, порхающего по жизни. В действительности я не считаю себя жестким человеком, хотя в зависимости от обстоятельств могу быть даже грубым. Во всяком случае, меня трудно назвать мягким и покладистым".

Гармаш сыграл десятки киноролей. Он снимался в фильмах "Ворошиловский стрелок", "Волчья кровь", "Нежный возраст", "Любовник" и многих других, сериалах "Каменская" и "Закон". Среди кинорежиссеров, работавших с Гармашем, - Вадим Абдрашитов, Сергей Бодров, Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Никита Михалков, Игорь Таланкин, Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко, Сергей Соловьев, Тимур Бекмамбетов, Юрий Кара. Имя Сергея Гармаша всегда на слуху.

Пик славы актера пришелся на 2007 год, когда в номинированном на "Оскар" фильме "12" Никиты Михалкова за исполнение роли присяжного Сергей Гармаш стал лауреатом кинематографической премия "Ника" за лучшую мужскую роль.

В 2008 году Гармаш исполнил роль отца главного героя в музыкальной драме Тодоровского "Стиляги". В этом фильме актер впервые запел в кино, исполнив песню "Человек и кошка" группы "Ноль". "Я сам услышал первый раз, как я пою. Раньше профессионально я это не делал. Пару раз пел песни Высоцкого на вручении премии "Своя колея" благотворительного фонда Владимира Высоцкого, и все. Продюсер нашей картины, удивительный композитор и музыкальный режиссер Константин Меладзе сделал так, что я спел, хотя до этого был уверен, что не смогу", - рассказывал актер. За эту роль Сергей Гармаш получил премию "Золотой орел" как лучший актер второго плана.

На фестивале "Лістапад". Фото из архива
На фестивале "Лістапад". Фото из архива

Из последних работ актера можно отметить роль Данилова в послевоенной криминальной драме "Ленинград 46", а также капитана Лапина в картине "Конец прекрасной эпохи", Павла Васильевича Иконникова в сериале "Следователь Тихонов", Александра Третьего в "Матильде", Хромова в комедии "Напарник", вице-премьера в научной фантастике "Притяжение", Николая Троцкого в историческом фильме "Троцкий", майора Таратута в мелодраме "Холодное танго".

В октябре 2017 года Сергей Гармаш приезжал в Беларусь, чтобы принять участие в предпремьерном показе фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В этой картине Гармаш исполнил роль императора. Также из свежих работ актера - главная роль (в дуэте со Светланой Ходченковой) в сериале "По ту сторону смерти" на канале НТВ.

В декабре 2017 года вышла в прокат экшн-драма "Движение вверх" с участием Сергея Гармаша, повествующая о советской сборной по баскетболу, которая на мюнхенской Олимпиаде 1972 года обыграла "непобедимую" команду США. "Для меня успех этой картины - и зрительский, и кассовый - обусловлен тем, что мы все больше обращаемся к своей истории в очень правильном векторе. Мы не кричим о ней, а рассказываем. Сегодня время до такой степени изменилось, что для молодого поколения, которое вообще не занимается спортом и большую часть времени проводит сидя за компьютером, крайне важно снимать такое кино", - рассказал актер.-0-

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