Сезар Семпсон с песней "Nobody But You" представит Австрию на "Евровидении-2018"

Имя: Сезар Семпсон

Возраст: 34 года

Страна: Австрия

Название песни: "Nobody But You"

Автор: музыка Себастьян Арман, слова Сезар Семпсон и Борис Миланов

Сезар Семпсон исполнит песню от Австрии на "Евровидении-2018". Он выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней "Nobody But You", что переводится как "Никто, кроме тебя".

Текст песни Сезара Семпсона "Nobody But You"

Lord I'm gonna get so high tonight

I'm gonna let the floodgates open wide

I'm in open water

This is what I need

And though I try to get you off my mind

And I get no sleep

I'm in too deep

I can't let you leave

It wouldn't be right letting you go running away from love

Ain't nobody but you I can hold onto

So am I wrong giving my all making you stay tonight?

Ain't nobody but you I can hold onto

Lord, I'm gonna bring you back tonight

Oh you're running circles round my mind

After your words have been my bible

How could I search for someone new?

When I really want you by my side

And I get no sleep

I'm in too deep

I can't let you leave

It wouldn't be right letting you go running away from love

Ain't nobody but you I can hold onto

So am I wrong giving my all making you stay tonight?

Ain't nobody but you I can hold onto

Don't make me tear my heart out

I'm shaking till I fall down

Don't make me tear my heart out

Don't make me tear my heart out

I'm shaking till I fall down

Don't make me tear my heart out

It wouldn't be right letting you go running away

Ain't nobody but you I can hold onto

So am I wrong giving my all making you stay tonight?

Ain't nobody but you I can hold onto

It wouldn't be right letting you go running away from love

Ain't nobody but you I can hold onto

Ain't nobody but you

Сезар Семпсон родился в творческой семье в австрийском городе Линц. Его мать, певица и актриса, снималась в известном сериале "Комиссар Рэкс". Также, именно она исполнила заглавную песню. Отец участника – британский хореограф. Слава пришла к парню рано, уже в 17 лет он стал гастролировать по стране. Он сам пишет свои песни, а также является продюсером различных музыкальных проектов. Музыка является не единственной сферой деятельности Сезара. Он также работает социальным работником. На Евровидении Семпсон бывал дважды, и оба раза на бэк-вокале.

