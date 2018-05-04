Сезон поэтических салонов под открытым небом стартует в Полоцке

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сезон поэтических салонов "Стихи над городом", которые традиционно проводятся под открытым небом, начинается в Полоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Анна Поцелуйкина-Врублевская.

Первый поэтический салон open air соберет 5 мая гостей и жителей Полоцка у памятного знака "Центр Европы". Будет представлена литературно-музыкальная композиция "Нам памяти звонят колокола", посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне. Запланированы творческие выступления известных поэтов региона и молодого поколения авторов. В исполнении учащихся Полоцкого кадетского училища, учащихся музыкального колледжа Новополоцка, духового оркестра в/ч 5530, военнослужащих в/ч 55719 и в/ч 2034 прозвучат песни, романсы, инструментальные композиции военной тематики.

На открытой площадке будет действовать книжная выставка "У войны не женское лицо", участники смогут проследить историю города в фотопроекте "Полоцк военный", ознакомиться с проектом "Маршалы Великой Победы", попробовать сделать своими руками символического журавля. Для любителей буккроссинга будут представлены книги военной тематики, а для детей состоится викторина "Каб ведаць кошт Вялікай Перамогі", познавательный филворд "Города-герои", мастер-класс "Яблоневый цвет" и акция "Поздравь ветерана".

Трогательным аккордом праздника станет запуск белых шаров, которые взлетят в небо под известную и любимую всеми песню "Журавли", унося ввысь бумажных журавликов.

"Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Великая Победа, и каждый год на проведении первого салона отмечаем вместе с ветеранами этот важный и торжественный день. Приятно, что полочане активно участвуют в нем", - сказала Анна Поцелуйкина-Врублевская.-0-