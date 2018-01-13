"Шчадроўскія варожбы" устроят под Минском

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Шчадроўскія варожбы" пройдет сегодня под Минском, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта.

Программа рассчитана на два часа, начнется в 14.00. Гости смогут познакомиться с обрядом "Шчадрэц", погадать на судьбу, любовь, богатство, поучаствовать в народных танцах, играх, песнях. Состоятся мастер-классы по изготовлению рождественской звезды, спектакль кукольного театра "Батлейка", будет работать фотозона, можно приобрести сувениры от народных мастеров.

Коляды - один из самых известных праздников у белорусов, отмечался на протяжении двух недель. Колядовщики ходили по домам, пели колядки и просто веселились.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта относится к типу музеев под открытым небом или музеев-скансенов, расположен в агрогородке Озерцо (Минский район), открыт в 1976 году. В основу экспозиции положено создание экспозиционных секторов в соответствии с условным делением территории страны на шесть историко-этнографических регионов: Центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье, Понеманье, Восточное и Западное Полесье. Пока функционируют только три из них, каждый представляет фрагмент типичного данному региону поселения конца XIX-начала XX веков с характерной застройкой.

На территории насчитывается 25 памятников белорусского народного деревянного зодчество - церкви, часовня, звонница, здание народного училища, кузница, мельницы, комплексы крестьянских усадеб.-0-