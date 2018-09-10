Шедевры Левитана и Бялыницкого-Бирули из Третьяковки впервые выставят в Могилеве

10 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 11 октября откроется выставка из фондов Национального художественного музея Беларуси и Третьяковской галереи (Москва) "Круг Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая филиалом НХМ Музеем В.К. Бялыницкого-Бирули Светлана Строгина.

В экспозиции будут представлены более 20 произведений художников из круга коллег, друзей и сподвижников Витольда Каэтановича, которые были рядом с ним на протяжении всей жизни. В частности, посетители смогут насладиться одной из известнейших работ Исаака Левитана "Над вечным покоем" (Третьяковская галерея). Сам автор считал, что это самое удачное произведение, раскрывающее его мировоззрение. Сюжет он подсмотрел на даче "Чайка" (сейчас музей на берегу озера Удомля, филиал Тверской областной картинной галереи), когда гостил у своего коллеги и друга Бялиницкого-Бирули. Мастерски передает всю полноту очарования обычного пейзажа Левитан и в работе "Цветущие яблони" (НХМ). Этому - найти великолепие в привычном - он учил и Витольда Каэтановича.

На выставке покажут и одну из лучших работ Игоря Грабаря "Февральская лазурь", "Мужики" Александра Моравова, "У перевоза" Николая Богданова-Бельского (НХМ), "На Севере" Абрама Архипова, "Красная комната" Станислава Жуковского, "Уехали" Алексея Степанова (Третьяковская галерея) и другие. Все перечисленные художники также не раз бывали на даче "Чайка" у Бялыницкого-Бирули. В их честь на Удомельской земле установлен памятный знак.

Одно из центральных мест, конечно, отведут творчеству Бялыницкого-Бирули. Из Третьяковки привезут его ученическую работу "Из окрестностей Пятигорска", которую в 1892 году купил для своей галереи известный коллекционер Павел Третьяков, что крайне редко случалось с работами молодых художников. Из фондов Национального художественного музея будет представлена одна из лучших работ Витольда Каэтановича "Зимний сон", за которую он получил бронзовую медаль на Международной выставке в Барселоне, а также лирические пейзажи "Хмурый день" и Цветущий сад". Кстати, в Национальном художественном музее самая большая коллекция народного художника БССР и РСФСР - более 400 живописных произведений.

"Сотрудничество с Третьяковкой не случайно. Мы давно дружим и общаемся с коллегами и достаточно долго шли к этому совместному проекту, - отметила Светлана Строгина. - Теперь это стало возможным благодаря проведенной реконструкции и реставрации нашего музея, который, обновив экспозиции, после пятилетнего перерыва открыл двери".

Выставка будет работать до конца ноября. Следующий совместный с российскими коллегами проект - выставка из музея-усадьбы одного из ярчайших представителей русской живописи Василия Поленова.-0-